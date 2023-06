Le Marathon du Mont-Mégantic attire 500 coureurs - : Sports Course

Le Marathon du Mont-Mégantic a été riche en dépassement de soi. (Photo Christophe Roberge)

Le Marathon du Mont-Mégantic a réuni environ 500 coureurs dimanche dans le parc national pour une journée riche en beaux paysages et en dépassement de soi. L’évènement, qui en était à sa deuxième édition, proposait quatre distances pour émerveiller les coureurs de tous les niveaux, grands comme petits.

Le marathon, distance phare, se démarquait par son parcours technique grimpant les cinq sommets du parc national du Mont-Mégantic. Il a permis à des coureurs d’un niveau très relevé de s’exprimer sur ses magnifiques sentiers. Un nouveau gagnant, Dany Racine de Victoriaville, a laissé sa marque en établissant un record de parcours sous la barre des quatre heures. Il précédait Antoine Jolicoeur-Desroches et Elliot Cardin, les gagnants de la dernière édition. Du côté des dames, l’athlète locale et co-organisatrice de l’évènement Maïté Galipeau Théberge a remporté la course, devant Yvonne Halter et Nathalie Bouchard. Plusieurs athlètes locaux ont également réalisé de belles performances dont Erwann Galipeau Théberge, qui a remporté le 7 km suivi de Martin Robert et Théodore Beaudoin.





L’événement a été rendu possible grâce à l’apport de partenaires locaux et bénévoles. Les profits du marathon seront versés à l’organisme La Bouée de Lac-Mégantic, qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants.





Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la prochaine édition qui se tiendra le 8 et 9 juin 2024. Nouveautés importantes au programme: un parcours 80 km à travers des sentiers méconnus du parc national sera proposé aux coureurs d’ultratrail et un demi-marathon plus roulant se tiendra sur les sentiers du parc régional du Marécage-des-Scots. Plus de détails sur le site marathonmontmegantic.com.