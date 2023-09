Des ateliers pour mieux composer avec l’anxiété - Claudia Collard : Actualités Société

Eric Carrière et Jacqueline Lamontagne, intervenants à l’Ensoleillée. (photo Claudia Colalrd)

Réalité qu’on affronte tous à un moment ou l’autre de sa vie, l’anxiété peut s’amplifier au point d’être paralysante. Mais nul besoin d’en arriver là pour acquérir des outils permettant de s’autogérer, même au-delà de circonstances incontrôlables. C’est ce que proposent les ateliers offerts gratuitement par l’Ensoleillée à l’ensemble de la population.

«On voit de plus en plus d’anxiété, à l’école et dans la société. Ça vient en partie des réseaux sociaux, qui renvoient l’image que tout le monde est beau et performant. La première anxiété, c’est de devoir atteindre un standard et la seconde, de constater qu’on n’y arrivera jamais, donc qu’on n’a pas de valeur. Ça devient une anxiété de performance», résume Eric Carrière. L’intervenant à l’Ensoleillée anime des ateliers-discussions d’environ une heure trente, tant en milieu de travail qu’en milieu scolaire (éducation aux adultes, formation professionnelle et cégep) et auprès des municipalités.





«Avec la pandémie, les gens ont vécu de l’enfermement. Ensuite, certains ont développé une anxiété en présence d’autres personnes. Le confinement a aussi freiné la pratique d’activités aidant à faire diminuer l’anxiété», a pu constater Jacqueline Lamontagne, intervenante à l’Ensoleillée, qui anime un atelier de dix rencontres destinées à composer avec l’anxiété.





Tant dans les ateliers d’une heure trente qu’au sein du groupe d’entraide, la connaissance de soi figure au cœur des outils permettant d’affronter l’anxiété. «Comme on ne peut pas tout contrôler, on doit lâcher prise. Ça ne veut pas dire tout abandonner mais plutôt de déterminer ce sur quoi on peut agir et d’apprendre à laisser de côté ce qui est hors de notre contrôle», fait valoir Eric Carrière.





L’atelier de dix rencontres accompagne les participants vers une meilleure connaissance de soi. « On apprend à reconnaitre les premiers signes d’un malaise, identifier son état et déterminer les facteurs qui influencent notre bien-être. On peut ainsi se reconnecter avec ce qui fait du bien pour baisser son anxiété, à choisir les comportements et les gens aidants puis à passer à l’action», partage Jacqueline Lamontagne.





«Apprendre à se connaître, ce n’est pas juste bon pour l’anxiété, ça touche plein d’autres aspects, dont l’estime de soi. La base demeure la même: il faut reconnaître nos forces et déterminer ce qu’on a envie d’améliorer. Collectivement, il nous manque cette base; on est plutôt conditionné à suivre des normes sociales», considère Eric. «On a trop axé sur le faire plutôt que sur l’être. On a standardisé des normes. Ce n’est pas ce qui convient à tous. Pour trouver ce qui nous rejoint, il faut se connaître», renchérit Jacqueline.





Si le chemin vers la connaissance de soi est souvent emprunté après un coup dur, il est préférable de ne pas se rendre là avant d’agir, transmettent les deux intervenants, qui souhaitent que leur travail de sensibilisation contribue à abolir les préjugés en matière de santé mentale.





Les prochains ateliers de groupe donnés par Jacqueline Lamontagne se dérouleront à raison d’une rencontre par semaine, le mardi à 9h30, du 19 septembre au 21 novembre. De son côté, Eric Carrière animera un atelier-discussion à Stornoway le 28 septembre et à Lac-Drolet le 19 octobre. Pour de plus amples informations, on peut joindre les intervenants au 819 583-5727.