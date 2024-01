Sept municipalités adhèrent à l’entente intermunicipale en loisirs avec la Ville - Claudia Collard : Actualités

La mairesse Julie Morin, le conseiller Jacques Dostie et le conseiller Yves Gilbert (absent de la photo) représentaient les élus de Lac-Mégantic lors des négociations sur les ententes intermunicipales en loisirs.

Sept municipalités ont adhéré à l’entente intermunicipale en loisirs proposée par la Ville, d’une durée de trois ans et effective à compter du 1er mai. Aucune d’entre elles ne se situe toutefois dans la «première couronne», composée de Frontenac, Nantes et Marston. Bonne nouvelle d’un côté mais déception de l’autre, fait valoir la mairesse Julie Morin, qui avait pourtant bon espoir d’un dénouement plus positif. «On y a cru jusqu’à la fin des négociations. Maintenant, il faut comprendre que les tarifs vont augmenter pour les citoyens des municipalités non participantes. Les Méganticois ne peuvent plus payer pour eux».

L’aboutissement des négociations a été officialisé par voie de résolution, à la séance ordinaire du conseil de Lac-Mégantic du 16 janvier dernier. Le processus s’est échelonné sur une année à raison d’environ une fois par mois. Du côté des élus, la mairesse Julie Morin ainsi que les conseillers Jacques Dostie et Yves Gilbert ont participé aux rencontres aux côtés des autres maires de la MRC du Granit. «Les rencontres se sont toujours déroulées dans le respect et tous ont convenu que le CSM est une infrastructure importante pour la région et que la station hivernale de Baie-des-Sables devait encore faire partie de l’entente», souligne Mme Morin.





Cette dernière tient à souligner l’effort financier significatif des municipalités ayant adhéré à l’entente à intervenir, soit Audet, Lac-Drolet, Piopolis, Sainte-Cécile, Stornoway, Woburn et Val-Racine. Mis à part cette dernière, elles font toutes partie du secteur 2, établi en fonction d’une distance se situant entre 15 et 45 kilomètres des installations de Lac-Mégantic. Ce territoire comprend également Milan, qui a confirmé ne pas vouloir renouveler l’entente, à l’instar de Notre-Dame-des-Bois, située dans le secteur 3.





Les quotes-parts étant en partie basées en fonction de la proximité des installations (en plus de la population et de la richesse foncière uniformisée), Lac-Mégantic absorbe 60% des coûts d’opération, correspondant à la portion des inscriptions aux activités dirigées de 2012 à 2023. Pour la première année de l’entente débutant le 1er mai, la facture s’élève à 1 256 000$ pour la Ville. Ce qui n’inclut pas le capital et les intérêts dus pour le bâtiment du CSM, dont elle est l’unique payeur et propriétaire.





Dans le secteur 1, situé dans un rayon de moins de 15 km de Lac-Mégantic, les quotes-parts demandées à Frontenac, Nantes et Marston sont respectivement de 227 426$, 153 678$ et 101 856$ pour la première année de l’entente à venir. «Elles nous ont fait des contre-offres de 150 000$, 70 000$ et 55 000$. Nous ne pouvons accepter car on serait en iniquité avec les autres municipalités. Nous serions prêts à accepter un montant moindre que celui demandé, réduit de 80 ou 85% par exemple, mais les tarifs seraient haussés en conséquence pour leurs citoyens», partage Julie Morin, laissant entendre que la balle est dans leur camp. «On sait que ces trois municipalités veulent être dans l’entente. Techniquement, on est rendu à la fin des négociations mais la Ville demeure ouverte à d’autres propositions.»





Dans le secteur 3, situé à plus de 45 km des installations de Lac-Mégantic, des municipalités rencontrent certains freins limitant la fréquentation de leurs citoyens, dont l’appartenance à une école secondaire et/ou un secteur officiel de pratique de sports organisés se situant hors des limites de la MRC du Granit. C’est le cas de Stratford, Saint-Robert, Saint-Ludger, Saint-Sébastien, Saint-Romain et Lambton. «Mais ces municipalités reconnaissent le caractère important et régional du CSM et sont ouvertes à d’autres formes de contributions, par exemple, débourser un montant pour permettre la gratuité de leurs citoyens durant une journée», informe la mairesse de Lac-Mégantic.





Pour la suite...

Chose certaine, une hausse des tarifs est à prévoir pour les citoyens des municipalités n’adhérant pas à l’entente intermunicipale. «On veut vraiment que le Centre sportif soit accessible au plus grand nombre, mais ça ne peut plus être au détriment des Méganticois. On va imposer un tarif juste et équitable, au CSM comme à Baie-des-Sables. On évalue aussi la possibilité d’instaurer une carte loisir, obligatoire pour s’inscrire aux activités, mais qui serait gratuite pour les participants à l’entente», avance Julie Morin, informant que ladite carte pourrait coûter jusqu’à 260$ par citoyen d’une municipalité non partenaire.





Tout le travail d’analyse des coûts réels des activités de loisir risque fort de ratisser large. «On va regarder tout ce qui se pratique ici. Par exemple, en ce moment, on ne tient pas compte de la provenance des joueurs de ligues de garage. Mais ça pourrait changer…», laisse entendre le conseiller municipal Jacques Dostie.





«On n’aura pas le choix de se pencher sur l’ensemble de nos plateaux sportifs et de loisir. Au CSM et à Baie-des-Sables, mais ultimement à la marina, au terrain de baseball… On n’en est pas encore là mais ça va faire partie de la réflexion dans la prochaine année», termine la mairesse Julie Morin.