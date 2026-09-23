Denis Lord rejoint les rangs de l’Écho de Frontenac - Adèle St-Jacques : Actualités

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Denis Lord rejoint les rangs de l’Écho de Frontenac
Denis Lord a rejoint l’équipe de l’Écho de Frontenac à titre de journaliste à temps plein le 2 septembre dernier. (Photo - Adèle St-Jacques)
Les lecteurs les plus perspicaces ont peut-être remarqué le nom d’un nouveau journaliste dans l’édition de la semaine dernière. En effet, Denis Lord a officiellement rejoint l’équipe de rédaction de l’Écho de Frontenac le 2 septembre.
Dans sa carrière, Denis Lord a été pigiste pour L’Aquilon – un hebdomadaire de langue française publié dans les Territoires du Nord-Ouest – ainsi que pour La Sentinelle — un hebdomadaire de Chibougamau. Il a également écrit pour des médias comme Le Devoir, La Terre de chez nous et La Voix de l’Est.
« J’ai commencé ma carrière en écrivant sur le tourisme. Après ça, j’ai fait du journalisme régional, dans Brome-Missisquoi, puis du journalisme agricole. Ensuite, j’ai fait des allers-retours dans le Nord pendant dix ans. Je me suis spécialisé dans la francophonie en milieu minoritaire, dans les dossiers autochtones, et dans ce qui touchait les trois territoires canadiens, en particulier les Territoires du Nord-Ouest. »
Sa vision du journalisme localAdepte de la nature, ce journaliste d’expérience a à cœur le droit des citoyens à être informés et entendus. « Selon moi, la mission d’un journal local, c’est d’être le miroir de la communauté et de toutes les parties qui la composent. »
Dans le même ordre d’idées, Denis Lord croit que « les besoins des régions doivent être exprimés », et, qu’à l’intérieur de ces régions, « tout le monde mérite d’avoir sa voix au chapitre. »
C’est d’ailleurs son amour des petits milieux, ajouté à celui de la nature, qui lui a offert la dose de motivation nécessaire pour déménager dans la MRC du Granit et débuter son emploi à l’Écho. Jusqu’à maintenant, celui-ci se sent bien accueilli.
« Je viens tout juste d’arriver, alors c’est un peu prématuré de me faire une idée, mais jusqu’à présent, je trouve les gens très gentils ! Je dirais même qu’ils sont amicaux », partage le nouveau venu.
Modeste, celui-ci admet que sa curiosité, sa rigueur et son désir de partager de l’information utile et de qualité devraient faire de lui un bon atout pour le journal. Toutefois, ces forces font tellement partie de sa personnalité qu’il donne l’impression d’en oublier la rareté et la valeur.
Chose certaine, les équipes d’Icimédias et de l’Écho de Frontenac se considèrent chanceuses de pouvoir compter sur cette nouvelle ressource passionnée pour informer la population granitoise.
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