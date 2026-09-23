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Déversement mineur : intervention rapide à la marina

Adèle St-Jacques
Adèle St-Jacques 23 septembre 2026
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Déversement mineur : intervention rapide à la marina - Adèle St-Jacques : Actualités

Un déversement d'essence mineur a mobilisé les équipes d'urgence à la marina. (Photo - Estelle Bidana)

Un bris d’équipement à la station d’essence située à la marina de ­Lac-Mégantic a nécessité une intervention le samedi 12 septembre dernier, en ­après-midi.


Selon les informations fournies par l’administration de la ­Ville, une légère fuite a été observée par l’employée de la ­station-service, juste après qu’elle eut rempli le réservoir d’un bateau.

Une équipe a immédiatement été déployée pour s’assurer de contrôler rapidement le déversement qui aurait été qualifié de « très léger » par le service de sécurité incendie.

La ­Ville soutient que l’essence qui s’est échappée est restée confinée près du quai et n’a pas eu le temps de se rendre dans la rivière ou même simplement plus loin dans la marina.

Par précaution, un ­camion-pompe a tout de même été utilisé pour ramasser les possibles résidus.

En tout, l’opération n’aurait duré que trois heures trente et l’équipement concerné aurait été réparé le jour même.

Un rapport sera soumis par la ­Ville de ­Lac-Mégantic au ministère de l’Environnement dans les prochains jours, afin de faire état de cet événement.

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