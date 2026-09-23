Déversement mineur : intervention rapide à la marina - Adèle St-Jacques : Actualités

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Déversement mineur : intervention rapide à la marina
Un déversement d'essence mineur a mobilisé les équipes d'urgence à la marina. (Photo - Estelle Bidana)
Un bris d’équipement à la station d’essence située à la marina de Lac-Mégantic a nécessité une intervention le samedi 12 septembre dernier, en après-midi.
Une équipe a immédiatement été déployée pour s’assurer de contrôler rapidement le déversement qui aurait été qualifié de « très léger » par le service de sécurité incendie.
La Ville soutient que l’essence qui s’est échappée est restée confinée près du quai et n’a pas eu le temps de se rendre dans la rivière ou même simplement plus loin dans la marina.
Par précaution, un camion-pompe a tout de même été utilisé pour ramasser les possibles résidus.
En tout, l’opération n’aurait duré que trois heures trente et l’équipement concerné aurait été réparé le jour même.
Un rapport sera soumis par la Ville de Lac-Mégantic au ministère de l’Environnement dans les prochains jours, afin de faire état de cet événement.
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