Volume 97 no 37 - 25 septembre 2026 : L'Écho de Frontenac : Journal en ligne

Les journaux
en ligne
Se connecter
S'abonner
François Jacques

Actualités

Billet

Clin d'oeil

Culture

Opinion

Sports

Archives
Actualités

La CAQ raccorderait les propriétaires de puits à l’aqueduc

Denis Lord 23 septembre 2026
Ajouter au favoris
Agriculture Communauté Dossiers Économie Éducation Environnement Événements Faits divers Immobilier Justice Municipalité Politique Portrait Santé Scène judiciaire Sécurité ferroviaire Société Tourisme et loisirs Voirie Voyages
La CAQ raccorderait les propriétaires de puits à l’aqueduc - Denis Lord : Actualités

François Jacques a pris un engagement concernant l’approvisionnement en eau potable des propriétaires de puits privés affectés par le tracé de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. (Photo d’archives - Adèle St-Jacques)

Si elle est réélue, la ­Coalition ­Avenir ­Québec (CAQ) s’engage à raccorder au réseau d’aqueduc les propriétaires de puits privés affectés par le tracé de la voie de contournement ferroviaire de ­Lac-Mégantic, notamment ceux de ­Lac-Mégantic et ­Frontenac.


« ­Cette mesure, ­peut-on lire dans un communiqué émis par l’Équipe ­Christine ­Fréchette le 15 septembre, vise à apporter une réponse permanente aux préoccupations exprimées concernant les impacts potentiels de la construction et de l’exploitation de la voie de contournement sur les puits privés situés à proximité du tracé. »

Au fédéral

Dans un premier temps, la ­CAQ demanderait au gouvernement fédéral la réalisation et le financement des travaux nécessaires au raccordement.

Dans le cas d’un refus, le gouvernement du ­Québec financerait ­lui-même les travaux et entreprendrait ultérieurement les démarches auprès d’Ottawa pour récupérer les sommes engagées.

« ­La voie de contournement est essentielle pour notre communauté, mais sa réalisation doit également tenir compte des citoyens qui vivent directement avec ses impacts », avance ­François ­Jacques, candidat de la ­Coalition ­Avenir ­Québec dans ­Mégantic et député sortant.

« ­Après tout ce que notre région a vécu dans ce dossier, les propriétaires concernés méritent une solution claire et durable pour leur approvisionnement en eau potable », ­indique-t-il.

« ­Les citoyens qui vivent à proximité du tracé ne doivent pas demeurer dans l’incertitude quant à la qualité et à la pérennité de leur approvisionnement en eau potable », affirme finalement le candidat caquiste.

Pour réagir, Connectez vous Pour réagir, Connectez vous

À lire aussi

  • Campagne de vaccination contre la rage : la clinique vétérinaire de Lac-Mégantic veut vacciner un maximum d’animaux
    Actualités

    Campagne de vaccination contre la rage : la clinique vétérinaire de Lac-Mégantic veut vacciner un maximum d’animaux

    Adèle St-Jacques / 23 septembre 2026
  • Le Défi-Drolet a fait bouger plus de 1100 participants
    Sports

    Le Défi-Drolet a fait bouger plus de 1100 participants

    Adèle St-Jacques / 23 septembre 2026
  • Outiller les aînés face aux fraudes financières
    Culture

    Outiller les aînés face aux fraudes financières

    Adèle St-Jacques / 23 septembre 2026
  • Une vie en cinq saisons
    Culture

    Une vie en cinq saisons

    Denis Lord / 23 septembre 2026
  • Dégustez Mégantic lance sa quatrième édition
    Actualités

    Dégustez Mégantic lance sa quatrième édition

    Adèle St-Jacques / 23 septembre 2026
Identifiez-vous pour commenter Identifiez-vous pour commenter

0 commentaire

MRC du Granit
Les plus lus
  1. Campagne de vaccination contre la rage : la clinique vétérinaire de Lac-Mégantic veut vacciner un maximum d’animaux
  2. Le Défi-Drolet a fait bouger plus de 1100 participants
  3. Outiller les aînés face aux fraudes financières
  4. Une vie en cinq saisons
  5. Dégustez Mégantic lance sa quatrième édition
  6. Saint-Robert inaugure son bain de nature
  7. Une troisième édition couronnée de succès
Billet
L’histoire de James Ramage et de la Lake Megantic Pulp Company
Rémi Tremblay / 22 avril 2026 Rémi Tremblay - Journaliste
Culture
La liberté vue par Sonia Lapointe
Claudia Collard / 14 mai 2026 Claudia Collard - Journaliste
Opinion
Paroles aux lecteurs
Recherche d'emplois - Lac-Mégantic
  1. CAISSIER / CAISSIÈRE
    Woburn
  2. Directeur.trice du Service de sécurité incendie, Région Lac-Mégantic
    Lac-Mégantic
  3. Employé(e) de voirie et des travaux publics - déneigeur/déneigeuse
    Marston
  4. Journalier, chauffeur et opérateur de voirie
    Nantes
  5. Classificateur de bois scié
Visitez nos recettes
Soupe de boulettes au dindon
Répertoire des entreprises
Histoire en photos
Souvenir en photos
Souvenir en photos
MRC du Granit
Retour haut de page

Copyright © 2020 L'Écho de Frontenac
5040, boul. des Vétérans
Lac-Mégantic (Qc)
G6B 2G5
819 583-1630


Conception et design : L'Écho de Frontenac
Intégration et programmation : LogiACTION