La CAQ raccorderait les propriétaires de puits à l’aqueduc - Denis Lord : Actualités

François Jacques a pris un engagement concernant l’approvisionnement en eau potable des propriétaires de puits privés affectés par le tracé de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. (Photo d’archives - Adèle St-Jacques)

Si elle est réélue, la ­Coalition ­Avenir ­Québec (CAQ) s’engage à raccorder au réseau d’aqueduc les propriétaires de puits privés affectés par le tracé de la voie de contournement ferroviaire de ­Lac-Mégantic, notamment ceux de ­Lac-Mégantic et ­Frontenac.

« ­Cette mesure, ­peut-on lire dans un communiqué émis par l’Équipe ­Christine ­Fréchette le 15 septembre, vise à apporter une réponse permanente aux préoccupations exprimées concernant les impacts potentiels de la construction et de l’exploitation de la voie de contournement sur les puits privés situés à proximité du tracé. »

Au fédéral

Dans un premier temps, la ­CAQ demanderait au gouvernement fédéral la réalisation et le financement des travaux nécessaires au raccordement.

Dans le cas d’un refus, le gouvernement du ­Québec financerait ­lui-même les travaux et entreprendrait ultérieurement les démarches auprès d’Ottawa pour récupérer les sommes engagées.

« ­La voie de contournement est essentielle pour notre communauté, mais sa réalisation doit également tenir compte des citoyens qui vivent directement avec ses impacts », avance ­François ­Jacques, candidat de la ­Coalition ­Avenir ­Québec dans ­Mégantic et député sortant.

« ­Après tout ce que notre région a vécu dans ce dossier, les propriétaires concernés méritent une solution claire et durable pour leur approvisionnement en eau potable », ­indique-t-il.

« ­Les citoyens qui vivent à proximité du tracé ne doivent pas demeurer dans l’incertitude quant à la qualité et à la pérennité de leur approvisionnement en eau potable », affirme finalement le candidat caquiste.