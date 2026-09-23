La CAQ raccorderait les propriétaires de puits à l’aqueduc - Denis Lord : Actualités

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La CAQ raccorderait les propriétaires de puits à l’aqueduc
François Jacques a pris un engagement concernant l’approvisionnement en eau potable des propriétaires de puits privés affectés par le tracé de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. (Photo d’archives - Adèle St-Jacques)
Si elle est réélue, la Coalition Avenir Québec (CAQ) s’engage à raccorder au réseau d’aqueduc les propriétaires de puits privés affectés par le tracé de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic, notamment ceux de Lac-Mégantic et Frontenac.
Au fédéralDans un premier temps, la CAQ demanderait au gouvernement fédéral la réalisation et le financement des travaux nécessaires au raccordement.
Dans le cas d’un refus, le gouvernement du Québec financerait lui-même les travaux et entreprendrait ultérieurement les démarches auprès d’Ottawa pour récupérer les sommes engagées.
« La voie de contournement est essentielle pour notre communauté, mais sa réalisation doit également tenir compte des citoyens qui vivent directement avec ses impacts », avance François Jacques, candidat de la Coalition Avenir Québec dans Mégantic et député sortant.
« Après tout ce que notre région a vécu dans ce dossier, les propriétaires concernés méritent une solution claire et durable pour leur approvisionnement en eau potable », indique-t-il.
« Les citoyens qui vivent à proximité du tracé ne doivent pas demeurer dans l’incertitude quant à la qualité et à la pérennité de leur approvisionnement en eau potable », affirme finalement le candidat caquiste.
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