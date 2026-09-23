L’agenda d’Éric Duhaime était bien rempli à Lac-Mégantic - Adèle St-Jacques : Actualités

Le premier arrêt de la caravane d'Éric Duhaime était à l'hôpital de Lac-Mégantic afin de faire des annonces au sujet du département d'obstétrique. (Photo - Adèle St-Jacques)

Le chef du ­Parti conservateur du ­Québec, Éric ­Duhaime, avait trois points à son agenda dans la circonscription de ­Mégantic le vendredi 11 septembre dernier : une annonce concernant les services d’obstétrique en région, une visite du centre sportif et un point de presse près de la croix lumineuse où il serait vraisemblablement question de la voie de contournement.

C’est aux alentours de 12 h 45 que la caravane du ­Parti conservateur est arrivée au ­Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du ­Granit. De nombreux membres du mouvement citoyen ­Sauvons l’Obstétrique au ­Granit étaient présents pour recevoir M. Duhaime.

Le manque de personnel étant identifié comme l’une des principales causes des difficultés actuelles, le chef du ­Parti conservateur propose de former 400 à 500 médecins supplémentaires par année et 1 500 infirmières praticiennes spécialisées en 4 ans.

Le ­PCQ a également confirmé qu’il était favorable au recours aux agences de placement – lorsque nécessaire –, aux primes incitatives pour attirer des infirmières à ­Mégantic et à une véritable décentralisation du réseau.

« ­Le ­Parti conservateur est le premier parti politique qui prend un engagement ferme en ce sens depuis le début de la campagne électorale. On va maintenir notre pression jusqu’à ce que tous les partis s’engagent dans le même sens », a exprimé avec assurance ­Dre ­Anne ­Gauvin, cofondatrice du mouvement citoyen.

« J’espère que tous les autres partis viendront ici pour prendre le même engagement. Ça ne devrait pas être un enjeu partisan », a d’ailleurs ­lui-même concédé Éric ­Duhaime.

« ­Le ­Québec et les ­Québécois paient des sommes astronomiques pour le système de santé. Le minimum, c’est qu’une femme ne soit pas obligée d’accoucher sur la banquette arrière d’une voiture entre ici et ­Sherbrooke, en plein hiver », ­poursuit-il.

Présent lors de l’annonce, le candidat conservateur de ­Mégantic, ­Jimmy ­Gagnon, s’est dit très fier que son parti soit le premier à se prononcer officiellement sur cet enjeu qu’il considère comme prioritaire.

« ­Je suis un père de famille. Mes trois enfants sont venus au monde ici, alors c’est sûr que l’obstétrique, c’est quelque chose qui me tient à cœur. On a besoin de services qui tiennent la route, qui sont viables et qui ne sont pas juste ouverts de 8 à 5 », ­plaide-t-il.

Et la voie de contournement?

Après avoir visité le centre sportif ­Mégantic, le chef du ­Parti conservateur devait se rendre sur le site de la croix lumineuse. Selon les informations obtenues par l’Écho, une annonce à l’égard de la voie de contournement devait être faite.

L’itinéraire de M. Duhaime a toutefois été modifié, repoussant le point de presse prévu à une date ultérieure.

Plusieurs citoyens opposés au projet de la voie de contournement avaient toutefois été invités à se rendre sur place, renforçant les rumeurs à l’effet que le chef et son candidat se positionneraient officiellement contre le projet. Le groupe de personnes présentes est resté pour discuter avec M. Gagnon, malgré l’absence de son chef.

Lors des discussions tenues de manière plutôt informelle, ­Jimmy ­Gagnon a indiqué que le ­Parti conservateur « étudiait le dossier de la voie de contournement à fond » et « demanderait plus de transparence » à l’égard de ce sujet épineux de la part de tous les acteurs concernés.

Préoccupés par les répercussions environnementales de ce mégaprojet, de nombreux citoyens prennent position depuis plusieurs années quant aux risques reliés au tracé retenu.

« ­On a une impression de mauvaise foi. C’est ça qu’on veut éclaircir, explique M. Gagnon. On sent qu’il y a une majorité de citoyens qui n’ont pas été écoutés et qui demandent juste de la transparence. On veut un plan clair et complet. Pas de cachette », ­poursuit-il.

Selon le candidat conservateur, son parti prendra position de manière plus tranchée et officielle sur la voie de contournement avant le scrutin.