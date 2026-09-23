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Le Parti Démocratie directe s’immisce dans la course à Mégantic

Adèle St-Jacques
Adèle St-Jacques 23 septembre 2026
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Le Parti Démocratie directe s’immisce dans la course à Mégantic - Adèle St-Jacques : Actualités

Claude Jr Tremblay, originaire des Sources se présente aux élections provinciales du 5 octobre prochain. (Photo - Adèle St-Jacques)

Les électeurs de la circonscription de ­Mégantic auront une cinquième option lors du vote du 5 octobre prochain. En effet, ­Claude ­Tremblay ­Jr se présente sous la bannière du ­Parti ­Démocratie directe, un parti créé par ­Jean-Charles ­Cléroux en 2022 et visant à « redonner le pouvoir au peuple ».


« ­Je n’ai pas de plan à présenter. Ce que je présente, c’est ce que les citoyens vont me dire », partage d’emblée l’homme qui vient tout juste de faire le saut en politique.

Bien que la lutte soit présentement très serrée entre les candidats caquistes, péquistes, conservateurs, libéraux et solidaires, M. Tremblay ­Jr entre dans cette campagne avec conviction.

« ­Si je me suis impliqué, c’est parce que je suis ­all-in. Chez tous les gens à qui j’ai parlé et qui ont pris le temps d’écouter, j’ai vu une flamme d’espoir », ­partage-t-il, en ajoutant qu’il concentrera ses énergies sur ceux qui ne croient plus en la politique et qui ne comptaient pas voter.

Partageant souvent des réflexions en lien avec les ­États-Unis, celui qui est soudeur de métier et qui a écrit un livre intitulé « ­Le mode de vie d’un ­VRAI patriote » précise que son opinion sur nos voisins du ­Sud a peu d’importance.

« J’ai beaucoup de famille qui vit aux ­États-Unis, puis je me rends compte que les médias transforment des fois un peu la vérité. Mais je ne me considère pas ­pro-Trump ou ­pro-États-Unis. Et, de toute manière, mon opinion personnelle n’a pas vraiment d’importance. Ma mission, c’est vraiment de porter la voix des citoyens. »

Parti ­Démocratie directe

Le ­Parti ­Démocratie directe a pour mission de redonner toute la place à la population dans les choix de société. « ­Un gouvernement ne devrait plus disposer d’un chèque en blanc pendant quatre ans », ­peut-on lire sur son site ­Internet.

En date du 10 octobre 2026, le parti se compose de 45 aspirants députés. En 2022, alors qu’il en était à ses premiers balbutiements, le parti avait obtenu 0,06 % des voix au ­Québec. Aucun de ses 28 candidats n’avait été élu.

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