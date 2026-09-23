Le Parti Démocratie directe s’immisce dans la course à Mégantic - Adèle St-Jacques : Actualités

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Le Parti Démocratie directe s’immisce dans la course à Mégantic
Claude Jr Tremblay, originaire des Sources se présente aux élections provinciales du 5 octobre prochain. (Photo - Adèle St-Jacques)
Les électeurs de la circonscription de Mégantic auront une cinquième option lors du vote du 5 octobre prochain. En effet, Claude Tremblay Jr se présente sous la bannière du Parti Démocratie directe, un parti créé par Jean-Charles Cléroux en 2022 et visant à « redonner le pouvoir au peuple ».
Bien que la lutte soit présentement très serrée entre les candidats caquistes, péquistes, conservateurs, libéraux et solidaires, M. Tremblay Jr entre dans cette campagne avec conviction.
« Si je me suis impliqué, c’est parce que je suis all-in. Chez tous les gens à qui j’ai parlé et qui ont pris le temps d’écouter, j’ai vu une flamme d’espoir », partage-t-il, en ajoutant qu’il concentrera ses énergies sur ceux qui ne croient plus en la politique et qui ne comptaient pas voter.
Partageant souvent des réflexions en lien avec les États-Unis, celui qui est soudeur de métier et qui a écrit un livre intitulé « Le mode de vie d’un VRAI patriote » précise que son opinion sur nos voisins du Sud a peu d’importance.
« J’ai beaucoup de famille qui vit aux États-Unis, puis je me rends compte que les médias transforment des fois un peu la vérité. Mais je ne me considère pas pro-Trump ou pro-États-Unis. Et, de toute manière, mon opinion personnelle n’a pas vraiment d’importance. Ma mission, c’est vraiment de porter la voix des citoyens. »
Parti Démocratie directe
Le Parti Démocratie directe a pour mission de redonner toute la place à la population dans les choix de société. « Un gouvernement ne devrait plus disposer d’un chèque en blanc pendant quatre ans », peut-on lire sur son site Internet.
En date du 10 octobre 2026, le parti se compose de 45 aspirants députés. En 2022, alors qu’il en était à ses premiers balbutiements, le parti avait obtenu 0,06 % des voix au Québec. Aucun de ses 28 candidats n’avait été élu.
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