Une histoire de vandalisme revient hanter Jimmy Gagnon - Adèle St-Jacques : Actualités

Un épisode de vandalisme à jeter de l'ombre sur la campagne de Jimmy Gagnon et de son chef Éric Duhaime. (Photo - Adèle St-Jacques)

Juste avant le passage en sol granitois d’Éric ­Duhaime le 11 septembre dernier, une situation peu élogieuse impliquant ­Jimmy ­Gagnon a fait surface dans l’espace public, jetant de l’ombre sur le candidat natif de ­Lac-Drolet et son parti.

Selon le jugement accessible sur ­Internet, celui qui aspire au poste de député dans la circonscription de ­Mégantic aurait effectivement détruit le matériel d’une partie de l’érablière de ses voisins en 2020 pour installer ses propres équipements, alors qu’il était en conflit avec le couple de septuagénaires.

­Celui-ci soutenait qu’une partie de leur terrain lui revenait, mais un ­arpenteur-géomètre avait déjà confirmé que la zone réclamée ne lui appartenait pas.

Au procès, le témoignage de M. Gagnon n’a pas été retenu. « [La version des faits de M. Gagnon] est fantaisiste et n’a aucune assise dans la réalité. Le ­Tribunal n’accorde aucune crédibilité à ­Gagnon, qui n’a pas hésité à mentir de manière évidente pendant le processus judiciaire », ­peut-on lire dans la décision.

Questionné à cet effet, M. Gagnon n’a pas voulu exprimer ses remords et soutient toujours avec ferveur qu’il n’a pas menti au tribunal.

« ­Le juge a tranché. Il a pris position et a dit que j’avais menti, mais ce n’est pas vrai », a résumé M. Gagnon.

Visiblement insatisfait que cette histoire le suive en campagne électorale, l’aspirant député espère que ce litige ne fasse pas d’ombre sur les enjeux de la région pour laquelle il se présente.

« ­Je pense que le problème à ­Lac-Mégantic, c’est pas une question de bout de tube coupé dans le bois à la mauvaise place. Je pense qu’on a des enjeux qui sont vraiment plus spécifiques et importants. J’ai été condamné, j’ai payé. C’est fini, on n’en parle plus », clôt l’homme de ­Lac-Drolet.

Également interrogé sur le sujet, le chef conservateur a été critiqué pour avoir réduit le litige à une simple « chicane de clôture entre voisins », en plus d’avoir minimisé le fait de tenir un discours mensonger au tribunal.