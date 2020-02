L’avant-gardisme selon Mehdi Bousaidan - : Culture Humour

Mehdi Bousaidan

Mehdi Bousaidan promet d’en mettre plein la vue et les oreilles le samedi 29 février, à compter de 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac. Son jeu naturel et son sens du timing placent cet artiste au rang des humoristes les plus brillants de sa génération. Demain, son premier spectacle solo, est à la fois moderne, ambitieux et résolument désopilant.



Né à Alger en Algérie en 1991, Mehdi Bousaidan est à la fois humoriste, improvisateur et scénariste. Diplômé de l’École nationale de l’humour de Montréal, il s’est démarqué tant au Québec que sur la scène internationale, notamment au Jamel Comedy Club à Paris, au Festival du rire en Belgique, au LOL Fest Haïti et en Côte d’Ivoire. On peut maintenant le découvrir dans son premier one man show, où il signe, avec son complice Gabriel Poirier-Galarneau, la meilleure mise en scène de stand-up qu’on a vue depuis un bon moment.

Tout au long du spectacle Demain, l’humoriste joue avec sa plateforme inventée «Medflix», incluant plusieurs projections et effets sonores, qui ajoute grandement à l’effet comique. Mehdi Bousaidan signe l’intégralité des textes au propos très actuel, dont l’actualité internationale constitue une des principales matières premières. L’humoriste aux qualités indéniables d’interprète imite à merveille un large spectre d’accents avec juste ce qu’il faut de caricature, en plus d’être capable d’improviser et d’interagir efficacement avec son public.

L’exploration d’horizons peu fréquentés en humour permet à Mehdi Bousaidan de se distinguer. Ses fines observations et son propos intelligent, sans compter sa bouille sympathique, le rendent attachant et touchant. Enfin, son spectacle s’avère un juste équilibre entre l’ingéniosité technologique et l’essence du stand-up.

Pour ce spectacle présenté par le Comité culturel Mégantic, les billets sont disponibles à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir du spectacle.