Aide d’urgence pour les PME

La MRC du Granit dispose désormais d’un nouveau levier pour soutenir les entrepreneurs touchés par la perturbation économique liée à la COVID-19. Une somme de 585 901$, allouée dans le cadre de l’aide d’urgence pour les petites et moyennes entreprises annoncée par le gouvernement du Québec, permettra de favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises affectées par cette pandémie.



C’est à la Société de développement économique du Granit (SDEG) que la MRC du Granit confie la réception et l’analyse des demandes pour ce fonds. Sont admissibles au programme, les entreprises de tous les secteurs d’activité, les coopératives et les organismes à but non lucratif réalisant des activités commerciales sur le territoire de la MRC.

La nature de l’aide prend la forme d’un prêt, donc il s’agit de sommes qui sont remboursables. L’aide financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000$ alors que le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera sur tous les contrats de prêt.

Le financement offert vise à combler le besoin de liquidités de l’entreprise et est déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables. Il devra permettre de pallier le manque causé par une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens ou services) ou des marchandises et/ou un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services). Pour plus de détails, on peut visiter le site sdeg.ca, à la section COVID-19, ou contacter l’équipe de la SDEG au 819 583-0181.