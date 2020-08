Dans ma rue, on joue à Frontenac! - : Actualités Société

De jeunes citoyens du secteur prennent la rue pour y jouer en toute sécurité avec vélos, bâtons de hockey, ballons et raquettes. Dans l’ordre habituel : Gaby Gendron, maire de Frontenac, le conseiller municipal René Pépin, Jean-Sébastien Roy et Vincent Isabel, citoyens et membres du Comité de Développement local de Frontenac.

Une initiative citoyenne vient d’être lancée à Frontenac. «Dans ma rue, on joue !» vise à faire la promotion de l’activité physique en toute sécurité dans les rues du Développement Roy. Une première en région, alors que quelques villes du Québec proposent déjà cette façon de développer un sentiment d’appartenance aux résidents d’un quartier.



Le projet est relativement simple: inciter les petits et les grands à jouer librement dans la rue. Et pour y arriver de façon sécuritaire, les enfants, les parents, les participants et les automobilistes doivent respecter un code de conduite. Un code qui sera distribué à chacune des résidences des rues Roy, Samola et Valcourin, dans le Développement Roy.

«C’est un quartier où de nombreuses familles sont installées. Le jeu dans la rue était déjà bien présent. Nous voulions saisir l’occasion d’instaurer quelques règles de sécurité, de sensibilisation afin de donner la chance aux jeunes et moins jeunes de bouger dans un environnement le plus sécuritaire possible», explique Vincent Isabel, président du Comité de Développement Local de Frontenac.

En geste d’appui au projet, la Municipalité de Frontenac a procédé à l’installation de panneaux de signalisation rappelant aux automobilistes qu’ils circulent dans une zone où le jeu libre est autorisé, et ce, dès leur arrivée dans le secteur.

«Pour la Municipalité de Frontenac, il est important d’être à l’écoute de nos citoyens. Lorsque les membres du Comité de Développement local nous ont présenté le projet, nous avons vu une belle occasion de tout mettre en place pour un milieu de vie de bon voisinage, de faire la promotion des saines habitudes de vie et du respect de la sécurité dans notre milieu», souligne pour sa part le maire Gaby Gendron.

La Sûreté du Québec adhère à l’initiative citoyenne. «Comme toutes les exigences du Code de la sécurité routière demandées dans un tel projet sont respectées, nous sommes d’avis que celui-ci permettra sans aucun doute d’offrir un environnement agréable pour tous les résidents du secteur. Ce projet se veut rassembleur et permet de promouvoir des valeurs communautaires qui sont au cœur de notre mission», de mentionner Michaël Carrier-Perreault du poste de la SQ de la MRC du Granit.

Désormais, les jeunes du secteur peuvent donc jouer à l’extérieur en toute sécurité avec bâtons de hockey, craie, corde à danser et trottinette. Certains adultes plus nostalgiques se sentiront «comme dans le temps» où la cohabitation sécuritaire entre le jeu libre dans la rue et les automobilistes était élémentaire!