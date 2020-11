Plan pour la protection du lac Mégantic - Claudia Collard : Actualités Environnement

Des actions seront déployées en faveur de la protection du lac Mégantic.

Le plan pour la protection du lac Mégantic a été présenté par la Ville en séance publique mardi. La lutte aux plantes envahissantes et la gestion durable des eaux de pluies constituent les deux axes principaux qui guideront les actions des parties impliquées.

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, précise que le plan d’action découle de la planification stratégique, qui a fait l’objet d’une consultation au cours de laquelle «les citoyens ont été très clairs; la protection du lac est une priorité.» Notamment pour les résidants de Baie-des-Sables, qui sont inquiets du ruissellement des eaux, qui transportent sur leur passage des sédiments vers le lac.

Dès le début de 2021, la Ville adoptera un règlement d’emprunt qui permettra de déployer d’importants travaux sur cinq ans afin de gérer le ruissellement autrement. «Avec les changements climatiques, les pluies fortes, auparavant centenaires, sont présentes chaque année. Or, nos réseaux ne sont pas conçus pour ça», transmet la mairesse.

Parmi les possibilités d’ouvrages, figurent l’enrochement, permettant que les sédiments se déposent entre les roches durant l’écoulement des eaux, et le bassin de rétention, comme celui qu’on retrouve actuellement au centre-ville. «Nous allons commencer par les enjeux plus urgents en 2021, soit celui du secteur Baie-des-Sables.»

La Ville compte travailler de concert avec le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), qui développe actuellement un projet de remise en état et de conservation du lac Mégantic et son bassin. Des sommes conjointes seront donc investies pour opérer des changements dans les secteurs névralgiques. «On procédera aussi à l’embauche d’une chargée de projet, afin de nous soutenir dans la mise en œuvre du plan d’action et pour la recherche de subventions», mentionne Julie Morin.

Toujours en 2021, la Ville compte entamer une réflexion en vue de l’adoption d’une politique domiciliaire responsable pour les nouveaux développements résidentiels. «On a toujours respecté les exigences du ministère de l’Environnement mais on veut aller plus loin, comme ce qui a déjà fait au centre-ville. Notre volonté, c’est être une municipalité écoresponsable et exemplaire. À plus long terme, soit au-delà de 2022, on prévoit l’aménagement de l’emprise ferroviaire sur le territoire de la ville, une fois la voie de contournement construite. Cette voie agit un peu comme une barrière contre l’écoulement des eaux et on veut optimiser son rôle», fait valoir la mairesse.

Lutte aux plantes envahissantes

En plus de l’enlèvement annuel du myriophylle à épis, qui a cours depuis trois ans, les municipalités de Lac-Mégantic, Frontenac, Marston et Piopolis, de concert avec l’Association pour la protection du lac Mégantic, ont décidé d’aller plus loin dans la lutte aux plantes envahissantes. «Nous allons installer dès 2021 des toiles au fond de l’eau dans la marina municipale ainsi que dans la Baie-des-Sables, où ont été découverts quelques plants l’été dernier. Par ailleurs, nous sommes en démarche sérieuse pour installer deux stations de lavage autour du lac dès la saison prochaine et des guérites à chaque entrée publique autour du lac pour favoriser un accès responsable», communique la mairesse, ajoutant que des efforts régionaux se poursuivront avec la MRC du Granit afin de sensibiliser les usagers et riverains à reconnaître et combattre la propagation des plantes envahissantes. Une entente intermunicipale sera par ailleurs signée d’ici la fin de l’année pour la gestion des équipements, les achats en commun et les actions à venir.