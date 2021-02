George Komery laisse sa trace dans l’histoire - Rémi Tremblay : Actualités

George Komery a marqué l’histoire de Lac-Mégantic. George Komery (à droite) en compagnie du joueur de hockey Gordie Howe

Une vie bien remplie pour ce monument des années «Royal». George Komery est décédé le 19 janvier, à l’âge de 101 ans et six mois. Deux organisations, le Club Lions de Lac-Mégantic, dont il était membre fondateur et à vie depuis 1954, et le Club de hockey Le Royal junior, dont il a dirigé les destinées de 1963 à 1967 et de 1971 à 1975, lui vouent un respect éternel.

Jean Girard, celui qui a été à ses côtés autant chez les Lions que dans les arénas, a salué son départ. «Le Lion George était le dernier vivant des 24 membres fondateurs du Club Lions. Il a même reçu la distinction Compagnon Melvin Jones en 1994. Il était, bien sûr, un passionné du hockey, mais également de la chasse, de la pêche et du golf qu’il a pratiqué jusqu’à l’âge de 95 ans!»





Ses années «Royal»

Rappel de son implication au sein de sa communauté. Membre de la Commission des Sports et Loisirs de Lac-Mégantic, de 1959 à 1963, George Komery a participé activement à la construction du complexe sportif Centre Mgr-Bonin. Il a débuté sa carrière de bénévole dans le développement du hockey local à titre de conseiller technique et instructeur au hockey mineur. Sa période de gloire, il l’a surtout connue au niveau du hockey junior, entre 1963 et 1973, récoltant avec le club Royal junior A, puis le junior B, un championnat provincial et cinq championnats de ligue.





Un «petit club de campagne» venait d’inscrire le nom de Lac-Mégantic sur la carte du sport amateur et ainsi attirer l’attention des grands bonzes de la Ligue Nationale de hockey, en particulier l’organisation des Rangers de New York qui couvait le Royal comme son club ferme, avec une modeste contribution de 500$ par saison.





Derrière le banc, dans ses habits d’instructeur-chef, il a multiplié les honneurs saison après saison, créant une nouvelle dynastie pour Lac-Mégantic dans le hockey junior. De tels exploits viennent avec des privilèges, telle l’occasion qui lui a été offerte pendant 20 ans de participer, comme observateur libre, à la séance annuelle de repêchage de la LNH. Il était là, à New York, l’année où la LNH est passée de six à douze formations, tournant ainsi une page importante dans le livre d’histoire du hockey professionnel.





Ses contacts avec les grandes vedettes du hockey lui ont valu d’inscrire des moments historiques reliés au Centre Mgr-Bonin. Les clubs de Cleveland et As de Québec sont venus y disputer des matchs. Parmi les visiteurs, Doug Harvey et Lorne «Gump» Worsley.





Une autre grande fierté, le jour où la Ville de Lac-Mégantic a réalisé son vœu le plus cher, pour souligner l’implication de son père, Abid, un marchand prospère au début du siècle dernier, en nommant la rue reliant le Centre sportif Mégantic à la rue Frontenac, «rue Komery». «George a été propriétaire d’une station-service, éducateur physique à l’école Sacré-Cœur et copropriétaire d’un garage de vente d’autos.