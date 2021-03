Julie Morin en lice aux prochaines élections municipales - Claudia Collard : Actualités Municipalité

Julie Morin sollicitera un second mandat à la mairie de Lac-Mégantic. (Photo Sonia Grenon)

Julie Morin sollicitera un deuxième mandat à la mairie de Lac-Mégantic aux élections municipales de l’automne 2021. «C’est avec excitation, fébrilité et fierté que je vous l’annonce. Cette décision importante, je l’ai prise récemment, de concert avec mon conjoint et mes trois enfants. J’ai cette grande chance qu’ils m’appuient dans ce parcours d’engagement et d’implication que je souhaite poursuivre».

Celle qui a choisi la voie des réseaux sociaux pour partager cette annonce, le 21 mars, est devenue la plus jeune mairesse de l’histoire de Lac-Mégantic en 2017, à l’âge de 34 ans.





Julie Morin souhaite obtenir la confiance de la population «pour poursuivre le travail entamé dans les dernières années» avec les membres de son conseil municipal, les employés, de même que de nombreux partenaires et citoyens particulièrement engagés.





Réservant le bilan de ses actions accomplies et de ses engagements futurs à plus tard, Mme Morin se dit toutefois «fière des apprentissages faits, des liens de confiance et des partenariats créés, des actions posées. Forte de ces années d’expérience, je suis motivée à l’idée de poursuivre sur cette lancée. De nombreuses bases sont en place, l’organisation est de plus en plus agile, responsable et inspirante. J’ai confiance en l’avenir, mais j’ai surtout envie d’en faire partie pour poursuivre ce que nous avons réussi à entamer.»