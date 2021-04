Ruptures de services ambulanciers de plus en plus fréquentes - Claudia Collard : Actualités Santé

Avec un l'horaire à l’heure, des ambulanciers seraient postés à la caserne de Lac-Mégantic au lieu d'être de faction à leur domicile.

À l’instar du film Le jour de la marmotte, l’histoire se répète inlassablement. L’absence d’horaire à l’heure pour les services ambulanciers du secteur Mégantic, décriée depuis plus d’une décennie par le regroupement de paramédics Tasbi, occasionne des ruptures de service qui pourraient avoir des conséquences fatales. «Juste la semaine dernière, une seule ambulance sur deux était de faction à Lac-Mégantic durant 16 heures», rapporte Sylvain Côté.

Le vice-président de Tasbi Estrie considère qu’il en est de sa responsabilité de mettre la population au fait de cette réalité. «Les ambulanciers sont de moins en moins enclins à être de faction durant 24 heures pour n’être payés que 11,43 heures. Les jeunes paramédics ne sont pas du tout intéressés à ça.» Et comme il y a une pénurie de main-d’œuvre dans le domaine, ceux et celles qui sont fraîchement diplômés choisissent d’aller travailler ailleurs, où il y a des horaires à l’heure.





À la problématique de recrutement, s’ajoute l’impact sur la population. «Lorsqu’une seule ambulance est de faction, les appels moins prioritaires sont retardés. Sauf qu’une fois rendus sur place, il nous arrive de constater, une fois les signes vitaux pris, que le cas était plus urgent qu’on pensait. Par exemple, une personne disant avoir eu une petite chaleur a failli faire une syncope. Autre problème possible, si l’ambulance est en train d’effectuer un transfert à Sherbrooke et qu’il faut faire appel à l’ambulance de Lambton pour un cas à Lac-Mégantic, il est trop tard si la personne est en arrêt cardiaque», fait valoir Sylvain Côté. Sans compter, ajoute-t-il, les hospitalisations et séquelles qui peuvent être évitées grâce à une réponse rapide.





Aide du député sollicitée

M. Côté déplore par ailleurs le silence radio du député de Mégantic, François Jacques, dans ce dossier visant l’instauration d’un horaire à l’heure pour une des deux ambulances de Lac-Mégantic. «La dernière fois qu’il nous a rencontrés, c’était le 19 décembre 2019. Depuis, nous l’avons relancé trois fois, la dernière remontant après les Fêtes. On aimerait bien avoir un retour, qu’il nous dise ce qu’il a fait pour faire avancer le dossier et si c’est quelqu’un qui fait que ça bloque, on veut savoir qui c’est et aller le rencontrer.»





Le vice-président de l’organisation syndicale Tasbi Estrie rappelle qu’en campagne électorale, François Jacques avait confirmé haut et fort son soutien aux paramédics. Faisant référence à son passé d’ambulancier, il s’était montré très favorable à l’horaire à l’heure. «Si on sauve une personne dans une année, on vient de payer le salaire des ambulanciers pour les dix prochaines années», avait-il déclaré le 18 septembre 2018, à l’occasion du débat des candidats aux élections provinciales.