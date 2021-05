Défi relevé pour Félix et Maïté! - Claudia Collard : Actualités Société

Félix Guèvremont et Maïté Galipeau-Théberge en compagnie de leur fille Naïma, au terme d’un parcours à la course de 150 km culminant devant l’église de Piopolis.

Mission accomplie pour Félix Guèvremont et Maïté Galipeau-Théberge! Le couple de coureurs invétérés s’est relayé sur un parcours de 150 kilomètres traversant 11 municipalités, entre 5h45 et 19h15 le 13 mai dernier. Même leur petite fille, Naïma, 10 mois, a participé au défi à sa façon, pendant que ses parents troquaient tour à tour la voiture contre le bitume.

Le tracé comprenait le parcours des églises de Saint-Joseph-des-Monts en plus du tour du lac Mégantic. Félix a pris le départ à Chartierville et une fois à Val-Racine, 55 km plus tard, Maïté débutait sa course pour un trajet de 33 km jusqu’à Woburn. «Je suis reparti pour 15 km jusqu’au parc Sachs-Mercier (descente de bateau) de Frontenac et Maïté a couru sur 17 km jusqu’à Baie-des-Sables. J’ai pris le relais durant 5 km jusqu’à l’église de Marston et Maîté a fait les derniers 10 km jusqu’à Piopolis», décrit Félix, qui est allé la rejoindre en sens inverse à l’église du village, franchissant quelque quatre kilomètres avec la poussette et Naïma à son bord. Naïma, qui du haut de ses dix mois, a pris part au parcours en voiture, avec pauses-jeux en plein air entre les relais. «On pensait que ce serait difficile pour elle; on l’a trouvée vraiment bonne!», confie son papa.





Parmi les particularités du défi, une hausse importante de la température, qui est passée de 1 à 16 degrés au cours de la journée. Le parcours devait par ailleurs être bouclé à temps pour le couvre-feu de 20h. «Le but était que ce défi soit une réussite. Et la réussite procure un sentiment d’accomplissement», partage Félix.