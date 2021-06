La lavande, parmi les passions de Linda! - Rémi Tremblay : Actualités Société

Dans la serre de Linda Thibault, de jeunes pousses de lavande attendent le long voyage vers les Grands Jardins de la Seigneurie de l’île d’Orléans.

Linda Thibault cultive la lavande depuis 2003. Elle en a semé et transplanté un peu partout au Québec, dans la région de Lanaudière, aux Iles-de-la-Madeleine, dans Charlevoix et sur l’Île d’Orléans. «J’ai eu des contrats entre 3 000 et 10 000 plants», raconte l’artiste établie à Lac-Drolet depuis sept ans.

Cette année, elle avait besoin de 12 000 semences qu’elle a fait venir d’Allemagne pour honorer son carnet de commandes. Pourquoi l’Allemagne? «C’est une culture dite de population, à flanc de montagne, ils ont du froid, comme nous!» La rareté des stocks, en ces temps de pandémie, a fait en sorte qu’elle puisse n’en fournir qu’un total de 11 000 à ses clients, dont 6 000 jeunes pousses qui quitteront bientôt sa pouponnière de la rue Principale, à Lac-Drolet, à destination de la Seigneurie de l’Île d’Orléans, dans le secteur Saint-François. Là-bas, la lavanderaie n’occupe qu’une partie des Grands Jardins qui couvrent 10 hectares et où se marient couleurs et senteurs. Elle y a déjà travaillé.





Linda a d’abord étudié en foresterie où elle a développé le travail sur les masses racinaires. Mais c’est à Saint-Pierre et Miquelon, le territoire français situé en plein Atlantique, qu’elle a appris le métier. Quand le temps lui permet, elle transforme la lavande en divers produits alimentaires: la tisane, le thé, le sirop de fleurs de lavande, le sucre et le sel entre autres. Le printemps lui a joué des tours cette année, avec un retard sur une saison normale. Des poussées de chaleur, favorables à la croissance des semis, suivies de journées et de nuits froides. «Il faisait trop froid. J’ai laissé la serre fermée et j’ai chauffé.» Avec, un matin, une panne d’essence, alors que la température extérieure avait chuté à -2 °, à peine 2,4° sur le thermomètre suspendu dans la serre.





Le 11 juin, au moment de l’entretien, elle était pressée par le temps. Le «rush» de la sélection des plants dans les caissettes à livrer le 24 juin. Les deux mains dans la terre à repiquer la lavande, Linda n’oublie pas ses autres tâches et passions. Secrétaire à la Fabrique des Amériques, restauratrice de calvaires dans les cimetières, elle est aussi une peintre animalière reconnue, «plus ailleurs qu’ici», lance-t-elle au cours de la conversation, qu’elle essaie de tenir, sans perdre des yeux les tâches du jour qu’elle doit accomplir sans aide, aujourd’hui.