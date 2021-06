Nouveau tronçon cyclable à Lambton - Rémi Tremblay : Actualités Municipalité

N’attendant que le feu vert du maire de Lambton, Ghislain Breton, à gauche, ce groupe d’écoliers, escorté par deux cadets de la Sûreté du Québec, s’apprête à s’élancer sur la piste cyclable.

Le moment était attendu depuis longtemps. Et les travaux terminés depuis deux semaines. Le maire de Lambton, Ghislain Breton, a inauguré vendredi, le 18 juin, le nouveau tronçon de la piste cyclable qui traverse le noyau urbain.

La fin des classes de l’école de la Feuille d’Or sonnée, des écoliers à vélo ont emprunté le nouveau trajet pour le retour sécuritaire à la maison, devant un parterre d’élus, dont le député François Jacques. «Il s’agit de l’aboutissement d’un projet entamé et imaginé il y a plusieurs années déjà par des gens engagés et visionnaires, qui avaient à cœur la sécurité et la santé de leur communauté», a communiqué le maire Breton, avant de couper le ruban.





Long de 400 mètres, le tronçon relie la rue Godbout à la rue du Collège, en passant par la rue de l’Aréna et traversant la rue Principale. Il sillonne à travers des propriétés privées et avoisine l’église Saint-Vital, le HLM de Lambton et le cimetière Les Sommets de la paix. Éric Dion, le président du comité de la piste cyclable, a invité les usagers, jeunes et moins jeunes, à respecter les lieux. «Et n’oubliez pas de saluer Madame (Michèle) Lessard quand vous passerez derrière chez elle.»





Le gouvernement du Québec, par l’entremise du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, et le Carnaval T-Cube ont appuyé l’initiative de la Municipalité de Lambton dans ce projet réalisé au coût de 260 000$. À elle seule la Municipalité a contribué à la hauteur de 50% de la facture.





Le nouveau tronçon marque le début d’une circulation à vélo et à pied plus sécuritaire, reliant deux quartiers résidentiels à la rue de l’Aréna, à l’école primaire et au Centre communautaire et sportif. «Il offre désormais plus de sécurité aux cyclistes et aux piétons qui doivent circuler de part et d’autre de la rue Principale», a précisé le conseiller en développement économique, Pierre-Luc Dusseault.