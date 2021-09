Béatrice Picard et Marie-Josée en mots dits - : Culture

Béatrice Picard et Marie-Josée Longchamps vont dire, chanter, jouer et s’amuser avec les textes de Pauline Julien et Gérald Godin, Anne Hébert, Michel Tremblay, Clémence Desrochers, Loco Locass, Joséphine Bacon, Kim Thúy…. Un rendez-vous gratuit, présenté le vendredi 24 septembre, dans le cadre des journées de la Culture, collaboration du Comité culturel Mégantic et de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de la Ville.

La prestation débutera à 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac. Intitulée Béatrice Picard et Marie-Josée en mots dits, elle entraînera le public dans une magnifique odyssée à travers le théâtre québécois, la littérature, la poésie et la chanson des 100 dernières années. Les deux comédiennes seront accompagnées du musicien et compositeur Jean-Jacques Bourdeau.





Ce spectacle où la poésie sera à l’honneur réunit autant de coups de cœur communs aux deux artistes, qui ont choisi de conjuguer leur passion des mots a à leurs personnalités joyeuses. Les textes choisis passent de la jeunesse à la vieillesse et visitent la langue québécoise dans toute sa diversité. Une célébration dans la joie et la complicité, destinée à large public.





Le spectacle est offert gratuitement mais le public est invité à se procurer des billets à l’avance (places assignées), à la pharmacie Jean Coutu ou en ligne via lacmengantic.tuxedobillet.com . Il sera aussi possible de s’en procurer au guichet de la Salle Montignac le soir de la représentation.





Le passeport vaccinal ainsi qu’une preuve d’identité étant exigé à l’entrée pour les personnes de 13 ans et plus, les spectateurs sont priés d’arriver à l’avance.