Masonite déploie une série d’actions pour attirer des employés - Claudia Collard : Actualités Économie

Pour relever le défi lié au recrutement, les équipes d’opérations de Masonite se sont réunies en juin dernier afin d’identifier les opportunités favorisant la rétention et l’attraction du personnel. «Nous avons convenu d’améliorer nos conditions de travail d’un point vue monétaire, mais également dans nos pratiques de gestion», communique Alain Veillette, directeur d’usine.

Ainsi, la prime de nuit a été bonifiée de 3$/l’heure, «faisant de celle-ci la plus concurrentielle du marché», indique M. Veillette, ajoutant que des primes sur certains postes et un boni pour favoriser le temps supplémentaire ont aussi été mis en place.





«En plus de l’aspect monétaire, nous avons convenu d’introduire un nouveau statut d’employé à temps partiel pour favoriser les personnes qui ne sont pas disponibles 40 heures par semaine et qui souhaitent améliorer leurs conditions. C’est ainsi que le 31 août, l’ensemble des employés syndiqués de Masonite ont voté sur des offres autant monétaires que normatives de la convention collective en cours afin de mettre le tout en place. Nous sommes confiants que ces mesures auront un effet positif sur nos employés actuels et futurs», partage Alain Veillette.





Parmi les activités de recrutement, des rencontres à l’extérieur de l’usine de la rue Villeneuve ont été tenues au cours des dernières semaines dans divers endroits de la MRC du Granit. «Connecter avec les gens, avoir des conversations humaines et apprendre à connaître les gens dans un cadre informel a permis d’avoir des échanges qui auront un impact positif et qui mèneront à faire connaître notre usine au-delà de notre emplacement physique», signale M. Veillette, précisant qu’il est toujours possible de se présenter au 4180 rue Villeneuve pour en «apprendre davantage sur nos opportunités».





Les employés ont présentement la possibilité de faire visiter l’usine à un proche et recevoir 1000$ si la personne est embauchée, laquelle recevra un montant équivalent.





Au plan de travail de Masonite a aussi été ajouté l’objectif d’améliorer les pratiques en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. «Notre milieu de travail est ouvert et diversifié, mais nous voulions tout de même améliorer certaines de nos pratiques pour favoriser l’engagement de nos employés et, par le fait même, être plus attractif. C’est avec Natascha Vigneault, Service-conseil, que nous réfléchissons le projet et que nous déploierons les actions requises. Nous avons également mis sur pied un comité d’employés qui nous accompagneront tout au long de la démarche et qui agiront à titre d’ambassadeurs», signale Pascale Beaudoin, directrice régionale des ressources humaines.





«C’est tellement enrichissant d’écouter l’expérience vécue des employé(e)s. Dans le fond, ce sont eux les experts de leur ambiance de travail et ce sont eux qui détiennent une partie des solutions», souligne de son côté Natascha Vigneault.