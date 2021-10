Des élections dans 13 municipalités - Claudia Collard : Actualités Municipalité Élections municipales 2021

Les deux candidats à la mairie de Nantes, Jacques Breton et Daniel Gendron.

En plus de voter pour le futur préfet, les électeurs de 13 municipalités de la MRC du Granit, incluant la Ville de Lac-Mégantic, auront des candidats à élire sur leur territoire le 7 novembre.

À Audet, le poste de maire est en jeu avec les candidats Jean-Marc Leduc et Danièle Provencher. Les conseillers, tous élus par acclamation sont Marthe Bélanger, Benoît Quirion, Germain Fortin, André Béliveau, Stéphanie Leblanc et Daniel Coutu.





Du côté de Courcelles, deux candidats figurent au poste de conseiller #2, soit Rémi Beaudoin et Nadia Faucher ainsi qu’au poste #5, Gilles Blondin et Claude Goulet. Le maire Francis Bélanger est élu sans opposition, tout comme les conseillers Gino Giroux, Diane Rancourt, Patrick Saint-Pierre et Renaud Gosselin.





Lambton aura deux conseillers à faire élire, soit ceux aux postes #3, Yves Carmel et Roch Lachance, et #5, Pierre Couture et Madeleine Tanguay. En plus du maire Ghislain Breton, les conseillers Pierre Lemay, Frédéric Breton, Alain Villeneuve et Michel Lamontagne sont élus sans opposition.





Pour Marston, le poste de conseiller #2 est en jeu, avec les candidats Mario Bilodeau et Sabrina Paquet, tout comme le poste #5, sollicité par Katy Grenier et Sylvie Pépin. Le maire Claude Roy est élu par acclamation ainsi que les conseillers Paul Morin, Jean Lavigne, David Roy et Daniel Roy.





À Milan, le maire Jacques Bergeron est élu sans opposition ainsi que les conseillers Bianka Côté et René Turcotte. Les autres postes sont en jeu; au # 2: Bernard Grenier et Michel Rancourt; #3: Louis Gazaille Rancourt et Daniel La Boissière; #5: Claude Benoît et Francine Ross; #6: Daniel Nadeau et Linda Therrien.





Du côté de Nantes, deux candidats convoitent la mairie, soit Jacques Breton, le maire sortant, et Daniel Gendron. Des élections auront aussi lieu pour le poste de conseiller #1, où s’affrontent Danielle Boulet et Bruno Hébert. Les autres sont déjà élus, soit Sylvain Côté, Richard Grenier, Julie Rodrigue, Daniel Poirier et Lynda Bouffard.





La mairie de Notre-Dame-des-Bois sera disputée entre Dominic Boucher Paquette et Mario Delongchamps. Élection pour les postes de conseiller #2 (Nathalie Charbonneau et Lynda Pépin) et #3 (Michel Labranche et Gilles Lévesque) tandis que les conseillers Julie Demers, Marc-André Vallières, Catherine Deblois et Nathalie Bérubé sont élus sans opposition.





Pour Saint-Ludger, la mairie est sollicitée par Denis Poulin et Bernard Therrien et seul le conseiller Roger Nadeau est élu sans opposition. Au poste #1, on retrouve les candidats Frédéric Destrijker et Bernard Rodrigue, #2: Carole Duplessis et Renaud Morin, #3: Jean-Luc Boulanger, Solange Fillion et Daniel Landry, #4: Suzanne Gauvin et Goderic Purcell, #6: Thérèse Lachance et Geneviève Maheux.





Deux candidats convoitent la mairie de Sainte-Cécile, soit Pierre Dumas et Danny Dupuis. Tous les conseillers sont élus par acclamation, soit Jean-François Boulet, Jean-Guy Lapierre, Jean-Philippe Bernier, Réal Gosselin, François Boulanger et Yvan Rodrigue.





Lutte également à la mairie de Saint-Romain, où s’affrontent Christian Isabel et Suzie Roy, ainsi qu’aux postes de conseiller #1 (Gino Isabel et Rénald Rodrigue), #3 (Jonathan Isabel et Gérard Jacques), #4 (Richard Labrecque et Claude Richard), #5 (Émile Baillargeon et Gilles Gendron) et #6 (Lucette Hallée et Sacha Simoneau Roy). Seul le conseiller Francis Fillion est élu par acclamation.





Du côté de Val-Racine, seul le poste de conseiller #4 est soumis au vote, avec les candidats Clément Chaput et Frédérique Vachon. Sont élus, le maire Pierre Brosseau et les conseillers Jean Légaré, Geneviève Beaulieu, Serge Delongchamp, Éric Morency et Sylvain Bergeron.





À Woburn, le maire Guy Brosseau et les conseillers Mathieu Pépin, Chantal Audet, Robin Roy et André Audet sont élus par acclamation. Il y a des élections pour les postes de conseillers #4, Nancy Faucher et Cédric Pépin, et #5, Daniel Bédard et Katherine Fortin).





Conseils élus sans opposition

Les conseils municipaux sont élus par acclamation à Frontenac (le maire Gaby Gendron et les conseillers Lucie Boulanger, Mélanie Martineau, René Pépin, Sonya Provost, Andy Maheux et Marcel Pépin), Lac-Drolet (le maire Michel Ouellet et les conseillers Issé Said Waïs, Jean Proteau, Pascal Cliche, Nathalie Harton, Pierre Dubé et Alexandra Boisvert), Piopolis (le maire Peter Manning et les conseillers Mindy Giroux, Nicole Charrette, Germain Grenier, Catherine Demange et Sarah Carrier, le poste #6 restant vacant), Saint-Robert (le maire Jeannot Lachance et les conseillers Gilbert Gagné, Robert Jolin, Daniel Gagné, Denis Doyon, Jean-Luc Nadeau et Marcellin Lachance), Saint-Sébastien (la mairesse France Bisson et les conseillers Francis Therrien, Véronique Bélanger, Claudia Bolduc, Nicolas Blouin, Yvan Paradis et Philippe Jacques), Stornoway (la mairesse Martine Brouard et les conseillers Linda Bouchard, Renald Béliveau, Richard Boivin, Réal Cameron, Réjean Boulanger et Rachelle Audet) ainsi qu’à Stratford (la mairesse Denyse Blanchet et les conseillers Jean Thifault, André Therrien, Richard Picard, Julie Lamontagne, Jocelyn Plante et Natalie Gareau).