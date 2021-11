La Poupée Russe de Sarahmée

Sarahmée sera en spectacle le dimanche 21 novembre à la Salle Montignac.

Avec Poupée Russe, son troisième album, Sarahmée se dévoile à travers ses étapes de vies, les épreuves qu’elle a franchies. Un opus rempli d’amour, d’adrénaline et de sensibilité, que l’auteure-compositrice-interprète partagera le dimanche 21 novembre, 19h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Dans des rythmes afro, accompagnés d’un rap urbain sous des structures pop, Sarahmée versifie non seulement la lutte contre les inégalités des sexes et les injustices raciales, mais aussi celle à l’endroit de démons intimes, comme la dépendance.





Réalisé par son complice de toujours, Tom Lapointe, l’album Poupée Russe a été conçu dans un chalet, lors d’un temps d’arrêt et de concentration dans le cafouillis de la dernière année. On retrouve des beats qui bougent pour aborder le sexisme au quotidien, l’égotrip et l’hypocrisie de la part des gens envers la rappeuse, sans oublier le mépris et les propos déplacés.