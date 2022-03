Championnats de vélo sur gravelle à Saint-Romain - : Sports

Le vélo sur gravelle gagne en popularité. Les routes du secteur comprennent des sections très roulantes et de bonnes montées. Il existe également une boucle plus accessible.

La fin de semaine de la Fête du travail sera consacrée à la Fête du vélo de gravelle à Saint-Romain, avec au programme La Voie Gravelée, le 3 septembre, et les Championnats québécois de vélo sur gravelle, le lendemain. L’événement qui se veut à la fois sportif et festif est présenté par l’organisation du Tour de Beauce, en collaboration avec la municipalité de Saint-Romain et la Fédération québécoise des Sports cyclistes (FQSC).





Le samedi 3 septembre sera consacré à la 2e édition de La Voie Gravelée avec la possibilité de faire le parcours de 90 km avec vues sur le massif du mont Mégantic, le mont Sainte-Cécile, le mont Morne et le Grand lac Saint-François alternant au gré des kilomètres en majorité sur des routes de gravier comprenant des sections très roulantes et de bonnes montées ou une boucle plus accessible, mais tout autant magnifique de 54 km. Cette journée se veut plus participative, tous les types de vélos sont bienvenus et seuls les temps des trois premiers seront publiés.





Le dimanche 4 septembre, place aux Championnats québécois sur gravelle, avec un départ pour les hommes et un pour les femmes. La course est ouverte aux catégories junior, élite et maître qui se disputeront les honneurs sur le parcours de 90 km, le même que la veille.





L’organisation prévoit beaucoup d’ambiance sur le site, en particulier le samedi en fin de journée avec musique, BBQ, feux de camp et diverses surprises.





Plus de détails sur la fin de semaine seront disponibles prochainement. À noter qu’un forfait pour les deux journées sera aussi offert lorsque les inscriptions ouvriront.