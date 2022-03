La mort? Vaut mieux en rire! - Claudia Collard : Culture Humour

Laurent Paquin et Simon Boudreault seront à la Salle Montignac le 23 mars. (Photo Guy Lévesque)

Peut-on rire de la mort? Laurent Paquin et Simon Boudreault démontrent que oui avec On va tous mourir, une comédie à sketchs qui sera présentée le mercredi 23 mars, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac. Pendant 90 minutes, les protagonistes décortiqueront cette thématique à travers 17 saynètes, interprétant ensemble plus d’une trentaine de personnages.

Amis de longue date, Laurent Paquin et Simon Boudreault sont liés par l’improvisation depuis l’époque du cégep. «Il y a plusieurs années qu’on projetait de monter ce projet ensemble. En revoyant une impro sur la mort qu’on avait fait à la LNI, ça nous a donné envie d’explorer ce thème», partage Simon, auteur de comédies en plus d’être acteur. Lui et Laurent Paquin, humoriste bien connu, se sont donc mis à plancher sur ce sujet, qui concerne tout un chacun.

Au fil d’échanges d’idées, où les dialogues ont souvent été improvisés de façon spontanée, l’écriture d’une trentaine de sketchs a été complétée, un nombre ramené à 17 par la suite. «On voulait un show de 90 minutes sans entracte, qui roule non-stop et qui explore la mort sous différents angles», explique Simon, précisant que Serge Denoncourt a assuré la mise en scène du spectacle.

«On rejoint vraiment un public très large, de tous âges. Il est bon de rire des tabous, de ce qui nous effraie. Aborder la mort de façon humoristique, par moments burlesque, dédramatise le sujet. Des gens endeuillés venus voir le spectacle nous ont confié que ça leur a fait du bien», confie Simon Boudreault qui a perdu sa mère alors qu’il était en pleine écriture de la comédie à sketchs. Une lecture du texte était par la suite prévue, un mois plus tard. «Laurent m’a offert de la reporter mais j’ai refusé. Il y avait quelque chose d’exutoire là-dedans; ça m’a personnellement aidé dans mon deuil. De toutes façons, le rire et les larmes sont très proches.»

Parce que la mort est le seul point qu’ont en commun tous les êtres vivants, on peut aisément parler d’un sujet rassembleur. Dans On va tous mourir cette thématique est abordée tous azimuts : duellistes qui s’affrontent à l’époque médiévale, personnes âgées qui ne veulent pas nécessairement partager la même éternité, enfants qui font un exposé oral racontant la fin tragique d’un hamster… Bref, le spectre est aussi large que les rires provoqués, laisse entendre Simon Boudreault. On rit parce qu’on y aborde librement les «vraies affaires», celles auxquelles on pense sans oser les exprimer.

Les billets pour le spectacle offert par le Comité culturel Mégantic sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic. tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir du spectacle.