Une 24e édition pour le Festival Saint-Zénon-de-Piopolis - Claudia Collard : Culture Musique

Après deux saisons d’incertitude et de report de spectacles, le Festival Saint-Zénon-de-Piopolis revient en force avec sa programmation 2022.

Au menu du samedi 7 mai, Andréanne A. Malette, qui proposera un voyage dans son univers pop/folk, où sa prose sincère et imagée entrecroise les mélodies entrainantes de ses succès radio (Fou, Ici et ailleurs, Le Brasier). Le 25 juin, le public est invité à célébrer la Fête nationale en compagnie d’Annie Villeneuve qui passera en revue le meilleur des chansons québécoises et de son propre répertoire.





Alexandre Da Costa sera sur les planches de l’église Saint-Zénon le samedi 27 août avec Stradivarius BaROCK, nouveau projet musical et expérience hors du commun, où le musicien de renom s’approprie avec passion la musique de compositeurs ayant vécu au temps de Louis XIV.





Le 24 septembre, l’auteur- compositeur-interprète Christian-Marc Gendron offrira un spectacle spécialement conçu pour le Festival, avec de l’humour, des imitations et surtout de grandes performances pianistiques. Un concert de Noël est par ailleurs proposé le 3 décembre, avec Judi Richards et ses filles, où le public entrera dans un univers inusité où musique, harmonies vocales et anecdotes familiales font bon ménage.





Un concert en plein-air sera aussi offert vendredi, le 29 juillet, à 20 heures, au Parc de Croissant de Lune devant le 349 Rang des Grenier à Piopolis par l’artiste franco-ontarienne Reney Ray (billets disponibles le soir même à l’entrée du parc).





Toutes les informations concernant la programmation et l’achat de billets sont disponibles via le festivalpiopolis.com . Les acheteurs bénéficient dorénavant de places réservées dans l’église dès l’achat de leur abonnement ou de leur billet.





Depuis ses toutes premières années, le Festival fait état d’un bilan impressionnant: plus de 26 000 spectateurs et plus de 1200 artistes s’y sont produits dans quelque 140 concerts grand public ou intimes.