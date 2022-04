Dans notre ville, nous pouvons profiter d’un beau parc avec des arbres centenaires. La beauté de ce parc avec un nom symbolique (Parc des Vétérans) attire des gens de partout. Les visiteurs font le tour en jetant un œil sur notre lac majestueux. En regardant au loin, des montagnes, le mont Mégantic et des arbres à perte de vue. Des visiteurs s’assoient à l’heure du dîner, des aînés de notre ville avec leur petit panier pique-nique et on met la nappe carrotée. Des travailleurs qui viennent luncher en profitant du vent du lac et du soleil. Mais attention, les tables de pique-nique et les bancs ne sont pas nombreux.

En passant, j’oserais dire à la direction de la Ville pourquoi ne pas rajouter quelques tables et des bancs, avec la vue sur notre lac ? Si vous n’êtes pas confortable assis par terre, apportez vos chaises pliantes. Nous, les aînés, préférons nos chaises, se lever de terre devient difficile.





Maintenant, parlons de la piste cyclable et piétonnière. Plusieurs marchent, mais le long de cette piste, les arbres ne sont pas difficiles à compter. À proximité, on entend le chant de quelques oiseaux.





Le long de la piste cyclable, nous apercevons un beau petit boisé; il y a des oiseaux et tout à coup, nous apercevons une belle maman chevreuil avec son bébé. Nous tenons à conserver ces arbres. Votre bassin de rétention n’a pas raison d’être à la place de nos arbres. Des roches et du béton, quoi de plus nostalgique ! La coupe des arbres est décidée par du monde assis dans un bureau. Le bassin de rétention n’a pas la valeur de notre petit boisé. Notre piste cyclable, en partant de la rue Victoria jusqu’à la rue du Versant. Ce boisé est à peu près la seule place où nous avons ce que nous voulons garder. Le long de la piste se trouve un arbre isolé ici et là. Nous avons le bail du chemin de fer.





Je peux vous dire la raison de garder ce boisé. Les arbres influent sur le moral et les émotions. Les arbres ont des propriétés médicinales. Ils fournissent de la nourriture aux gens et aux animaux (fruits, baies, noix). Les arbres rendent l’air plus respirable (réduction du CO2 dans l’atmosphère; la pollution du bruit. Les arbres fournissent de l’ombre qui rafraichit l’eau, aidant certaines sortes de poissons, les branches et racines, un abri aux poissons contre les prédateurs. Ils sont des sources de loisirs et attirent les touristes : sentiers de randonnée et terrains de camping. Les arbres réduisent le coût de la climatisation et le coût du chauffage. Les arbres fournissent un abri à la faune.





Des études ont démontré que les patients hospitalisés qui peuvent regarder les arbres guérissent plus rapidement. Les arbres fonctionnent comme des bassins d’orage ou de retenue puisqu’ils interceptent l’eau de pluie et diminuent le ruissellement des eaux.





Donc, la nature fait ce qu’elle a à faire. Donc, pas besoin de bassin de rétention. Un grand arbre peut absorber jusqu’à 100 gallons d’eau dans le sol et le rejeter dans l’air en une journée. Il peut fournir une journée d’oxygène jusqu’à quatre personnes. Les arbres embellissent les terrains des propriétés. Tous les membres de la collectivité bénéficient de la contribution financière inestimable des arbres.





Tous ceux qui habitent dans notre ville n’ont pas le droit de couper un arbre sur leur propriété, même pas une branche sèche. Ça prend votre permission. Donc, nous sommes contre votre bassin de rétention. Nous voulons garder nos arbres, du moins le peu qu’il nous reste. Nous sommes voisins de l’Harmonie, donc plusieurs marcheurs.





Marielle Roy

Léo Audet

Lac-Mégantic