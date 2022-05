Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques en spectacle le 20 mai - : Culture Humour

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques sera en spectacle à la Salle Montignac le 20 mai.

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques montera sera sur les planches de la Scène Desjardins de la Salle Montignac, le vendredi 20 mai à compter de 20h. Pour son second spectacle solo, «Enfant du siècle», il fera sans contredit un usage brillant de son humour pince-sans-rire, parfois décapant, et de ses allures de dandy un brin décalé.

Nul doute que Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques délectera le public avec ses épisodes de vie. Produit d’une vieille famille bourgeoise élitiste, de parents professeurs d’université et d’un milieu où la phrase patcher mon char su’l quart de mile n’a jamais été prononcée, celui qui a reçu une éducation privée et étudié les plus grands auteurs au Conservatoire aime foncièrement les poètes dramatiques, les beaux mots et l’humour raffiné.





La culture est ancrée dans l’ADN de ce ténébreux humoriste, révélé au grand public grâce à la série Like moi présentée à Télé-Québec. Son premier spectacle solo, «Hélas ce n’est qu’un spectacle d’humour», a remporté le premier prix du Zoofest en 2017. Sa popularité a mené son auteur en Europe puis en tournée à travers le Québec. Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques a décroché le Gémeau de l’Interprétation humoristique en 2018, en plus de ses nominations en tant que Révélation de l’année et Numéro de l’année au gala Les Olivier.