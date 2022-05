Travaux rue Laval: les Â«voiesÂ» de la raison!

(Pour faire suite à la rencontre du vendredi 29 avril, entre la Ville et les résidants de la rue Laval, sur le sujet des travaux prévus cet été et l’été prochain)

Quand il est question de refaire la rue Laval avec de sérieux changements, je pense qu’il est sage d’en étudier les aboutissants avant de procéder. Étant une résidente, je suis à même de constater que ces modifications apporteront des désavantages et risques d’accident que j’aimerais vous partager. La rue Laval Nord est l’entrée de la ville avec une vue superbe et pour supposément l’améliorer, je pense que la première chose à évaluer sera la sécurité. La rue est présentement accessible avec quatre voies, deux de chaque côté et un trottoir d’un côté seulement. Il est évident que du côté où il est absent, un trottoir est une nécessité. Par la suite, refaire les conduites sanitaires s’ajoute aux besoins. Mais pour moi qui demeure sur la rue Laval depuis 34 ans, je peux vous assurer que les quatre voies sont nécessaires, considérant le trafic qui se fait sur cette voie.





C’est une rue principale qui dessert des commerces importants, des services publics desservis par le gouvernement provincial, c’est-à-dire la voirie et un autre service. Nous avons l’hôpital, la polyvalente, la Sûreté du Québec et tous les magasins à grande surface, restos, hôtel, garages, etc., desservis par des gros camions de livraison.





Tel qu’expliqué lors des deux réunions, nous aurions comme résultat deux voies pour vélos, de plus une section de plusieurs pieds avec arbres et arbustes, laissant aux automobilistes une voie pour monter et une voie pour descendre. Je vois mal l’ambulance derrière une file d’autos d’un côté et une autre de l’autre côté. La même chose pour la police, sur un appel dans le bas de la ville ainsi que pour les véhicules de pompier, sans oublier les autobus scolaires qui ramassent les enfants à l’heure des travailleurs.





Il reste aussi les restos (McDo et Tim). Voir la file d’autos stationnées le long de la rue en attendant d’entrer dans la cour, les fins de semaine et durant les vacances. Je pense que l’espace réservé pour les autos, avec une voie de circulation de chaque côté de la rue, est à oublier.





Je pourrais vous inviter à venir constater par vous-mêmes ce que je dis n’est pas inventé, mais bien réel, et créera plus de problèmes et d’accidents. C’est un pensez-y bien. Si je reviens chez moi depuis le bas de la ville, je devrai arrêter tout le trafic jusqu’au temps où le flot de véhicules venant du nord voudra bien me céder le passage vers mon entrée.





Jeannine Lachapelle