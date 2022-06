Rapport livré au ministre de la Justice - Rémi Tremblay : Actualités

Remise du rapport de consultation à Québec. Dans l’ordre habituel, Jean-Paul Normand, coprésident du Comité consultation, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, la coprésidente Martine Beaudoin et le député de Mégantic, François Jacques.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a désormais entre les mains le Rapport de consultation pour la redistribution des montants destinés à des projets significatifs pour la communauté de Lac-Mégantic. «Voici une étape de franchie! À la suite de l’avis du Ministre, cette grande démarche lancée à l’automne 2021 devrait se solder par l’annonce, d’ici quelques semaines, des premiers projets approuvés pour un financement», a relayé le député de Mégantic, François Jacques.

La rencontre à Québec entre le ministre Jolin-Barrette, le député Jacques et les deux coprésidents de la démarche, Martine Beaudoin et Jean Paul Normand, s’est déroulée mardi, le 31 mai. «Nous avons eu une rencontre très constructive. L’ensemble du processus de consultation, l’appel à projets et la rencontre avec les citoyens le 18 mai dernier sont autant d’étapes qui ont permis de réaliser notre mandat, en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté de Lac-Mégantic.», a souligné le député de Mégantic.





Les deux coprésidents du Comité consultatif se disent confiants de recevoir des réponses rapidement et de pouvoir annoncer dans les prochaines semaines certains projets qui auront été autorisés. «Nous tenions à remettre en mains propres au ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Jolin-Barrette, notre rapport final et les recommandations du Comité pour la distribution des 19 millions de dollars dédiés à des projets aux bénéfices des citoyens de Lac-Mégantic. Le député de Mégantic et le ministre nous ont reçus avec enthousiasme et reconnaissance, remerciant tous les membres du comité pour le travail accompli, partagent Martine Beaudoin et Jean Paul Normand.





Le Rapport s’est nourri des commentaires exprimés lors de la tenue de la soirée d’information du 18 mai à laquelle assistaient plus d’une centaine de personnes. Le Comité consultatif y a présenté les secteurs d’investissements ciblés et la proposition de répartition préliminaire de la somme de 19 millions de dollars, liée à chaque orientation.