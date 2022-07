Le Cercle de Joie: pour le bonheur de la créativité - Claudia Collard : Actualités Société

Carole Lessard accueille les visiteurs d’ici et d’ailleurs au Cercle de Joie, aménagé au sous-sol de l’église Sainte-Agnès de Lac-Mégantic. Un espace créatif est mis à leur disposition pour toute la saison estivale.

La créativité dans la joie, en toute simplicité. C’est ce que propose Carole Lessard le temps d’un été. Une ambiance décontractée dans un espace chaleureux, où elle accueille des gens de tous âges désireux d’expérimenter l’art d’être bien à travers plus d’une trentaine de projets proposés ou selon l’inspiration du moment, à l’aide de la grande variété de matériel à leur disposition. Bienvenue dans le Cercle de Joie!

«J’aime faire la différence dans la vie des gens, contribuer à créer de la joie. Tout mon vécu, ce qui me fait vibrer, est à peu près contenu ici. J’aime créer, voir du monde, partager et que ce ne soit pas compliqué. J’ai conçu cet espace en fonction de ça», transmet Carole, dont l’expression traduit bien son désir de propager les sourires, dans ce lieu aménagé au sous-sol de l’église Sainte-Agnès pour la saison estivale.





Touche-à-tout depuis toujours et plus intensivement dans les derniers mois, Carole a accumulé une grande quantité de matériel créatif au fil des ans, désormais offert aux participants des ateliers. «Je suis curieuse et j’aime expérimenter», partage celle qui accompagnera les participants dans la réalisation du projet de leur choix, en deux ou trois dimensions. Chacun d’entre eux se conçoit en environ 20 minutes et tous sont faciles à réaliser, assure-t-elle.





«L’important, ce n’est pas de faire beau, c’est d’être bien. Se retrouver dans un espace sans stress et sans pression, où on va à son rythme et on repart joyeux et fier de soi». Ici c’est l’être au lieu du faire, où on laisse aller la magie de la créativité opérer. Qui plus est, à un tarif très accessible, incluant café, thé ou tisane.