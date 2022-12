Damoizeaux, ou l’hybridation des styles - : Culture Musique

Damoizeaux, en spectacle le 9 décembre à la Salle Montignac.

D’abord inspiré par Django Reinhardt et le jazz manouche des années 30, Damoizeaux manie comme personne l’hybridation des styles vintages et colorés en y intégrant des sonorités pop-jazz, avec un parfum de cinéma et de poésie, en plus de révéler une plume aventurière et imagée. À voir et entendre le vendredi 9 décembre, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Les musiciens Mathieu Beaudet, Jean-Michel Bérubé et Vincent Quirion, la chanteuse Katerine Desrochers et la batteuse Véronique Boucher travaillent ensemble sur différents projets depuis une dizaine d’années. Après une centaine de spectacles, plusieurs tournées au pays, et près d’une dizaine de passages de l’autre côté de l’Atlantique, leur chimie évidente, tant dans les compositions que sur scène, ont créé une dynamique et un univers uniques.





Cette complicité transposée de la scène au studio est mise en relief par la réalisation de Mathieu Beaudet, qui met à l’avant-plan la richesse et le raffinement des arrangements. Les compositions de l’album En plume allient élégance et finesse, dans la voix comme dans la fluidité de la batterie ou dans le rythme léger des guitares.