Pas pour demain le train de passagers - Claudia Collard : Actualités

Si un train de passagers devenait réalité à Lac-Mégantic, celui-ci accéderait au centre-ville via la desserte ferroviaire du parc industriel, dans l'optique où une voie de contournement serait construite.

La Ville de Lac-Mégantic a reconduit son adhésion à l’entente intermunicipale avec l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie (ACFEM) pour les années 2023 à 2025. Cette entité a notamment pour objectifs d’assurer la sécurité de la voie ferrée, l’utiliser comme potentiel de levier économique en favorisant la fluidité du transport de marchandises et d’éventuellement offrir un service de transport de passagers reliant Montréal à Lac-Mégantic. Advenant sa réalisation, ce dernier projet n’est toutefois pas pour demain.

Un appel d’offres a été lancé pour la réalisation d’une étude de faisabilité des différents projets de l’ACFEM en vue du dépôt des résultats avant la fin de la présente année. En plus de Lac-Mégantic, l’Alliance est formée des villes de Bromont, Farnham, Magog et Sherbrooke en plus de la MRC Brome-Missisquoi.





«Il est important que Lac-Mégantic fasse partie d’un écosystème estrien, de sorte qu’on soit inclus dans les discussions. On a choisi de s’unir à l’ensemble des acteurs pour que le développement entourant le transport ferroviaire se fasse toujours de façon sécuritaire. Cela dit, l’étude de faisabilité va permettre de voir comment on peut améliorer les enjeux logistiques afin que nos entreprises soient mieux desservies et, ensuite, s’il y a l’opportunité d’accueillir un train de passagers. Et là, je veux faire attention parce qu’on ne parle pas d’un train touristique mais d’un train pour les travailleurs», précise Julie Morin.





Cette dernière ajoute que l’idée du train de passagers n’est qu’un des projets de l’ACFEM et qu’il s’agit d’une vision à très long terme. «Il faut être réaliste; on sait qu’il faut du volume pour qu’une compagnie ferroviaire démontre un intérêt pour un circuit de train de passagers. C’est sûr qu’on pense plus à Montréal-Sherbrooke. Sauf qu’entre Montréal et Saint-Jean-sur -Richelieu, il y a vraiment beaucoup de trafic ferroviaire; peut-être qu’il n’y a pas suffisamment de place pour qu’un train de passagers s’ajoute», fait valoir Mme Morin, signifiant que l’étude de faisabilité permettra d’apporter des éclaircissements sur le sujet.





Si le projet de train de passagers devait se concrétiser jusqu’à Lac-Mégantic, Julie Morin admet que celui-ci devrait s’arrêter à proximité du centre-ville. «Or, notre demande ultime depuis le début c’est qu’il n’y ait plus de voie ferrée au centre-ville. Mais même avec le projet de voie de contournement, la voie ferrée du parc industriel, qui se rend jusqu’au restaurant Le Poulet Frit, est à nous et elle ne sera pas détruite. Donc éventuellement, si un projet comme celui-là va de l’avant, il n’y aura pas d’autre choix que d’emprunter ce tronçon.»