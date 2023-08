Songe d’été en musique continue d’émerveiller «discrètement» à sa 18e édition - Rémi Tremblay : Culture Musique

(photo Normand Bilodeau) Les sopranos Rachel Rose et Victoria Popritkin, le baryton Matthew Merolla et le ténor Rocco Scarseletta. (Photo Normand Bilodeau) Des voix d’ici au concert donné à Lambton dans le cadre du 175e anniversaire de la paroisse. (Photo Normand Bilodeau) Dans l’église de Lambton, au piano Jeffrey Marcus, assisté de Michael McAndrew. Au CSM, la pianiste Christina et Barbara Fischer préparent des enfants de la région à une courte présence sur scène.

Du 28 juillet au 6 août, la région du Granit a accueilli le 18e festival Songe d’été en musique. Des classes de répertoire vocal et de musique classique, assorties de spectacles pour grand public dans une dizaine de lieux de diffusion différents, dont cinq églises de la région. «À l’an prochain», a lancé son cofondateur et directeur artistique, Harris Becker, le 6 août, à la fin du concert de clôture donné à Saint-Romain.





Le Festival accueillait des étudiants en musique classique et en chant, venus en majorité des grandes écoles de New-York et d’un peu partout aux États-Unis, et qui avaient acquitté des frais d’inscription de 1240$ pour leur séjour ici.





L’une des accompagnatrices, Barbara Fischer, louange les participants: «Ils travaillent dur pour payer leurs études, alors qu’ils n’auront pas tous une carrière internationale. Il faut vraiment aimer la musique, être motivé. Ceux qui commencent à étudier espèrent tous en faire une vie professionnelle, mais il n’y en a pas beaucoup qui y arriveront. Plusieurs feront de l’enseignement et des concerts à l’occasion. Ils n’arrivent pas toujours à gagner leur vie en faisant de la musique, ce n’est pas un métier qui gagne beaucoup. C’est une passion. Il ne suffit pas d’avoir du talent, il faut savoir travailler.» Pour cette Suisse d’origine, conjointe du pianiste Jeffrey Marcus, le Festival est un rendez-vous estival incontournable. «On aime venir dans la région; pour nous, c’est merveilleux d’avoir la chance de pouvoir se trouver dans toutes ces églises, et puis, les gens sont tellement sympathiques. Pour moi qui ai passé mon enfance en Suisse, quand je viens au Québec, j’ai l’impression de rentrer chez moi. Tous les musiciens qui viennent veulent revenir à chaque année tellement ils sont bien ici.»





Les églises patrimoniales, que ce soit à Lambton, Saint-Romain ou Stornoway, offrent une résonnance qui rend justice à la musique et aux voix lyriques. Si les concerts, même les deux gratuits, n’ont ouvert leurs portes qu’à des publics d’au plus une cinquantaine de personnes, sauf à l’église St-Vidal de Lambton, le soir du 5 août, pour un concert donné dans le cadre du 175e anniversaire de la paroisse, l’ambiance n’en a pas moins été attentive, quasi religieuse.





La semaine n’a pas été ensoleillée tous les jours mais, «ça ne fait rien, ce sont les gens qui sont ensoleillés» d’exprimer avec son grand sourire, Barbara Fischer.





Élèves et enseignants se sont également produits à la Médiathèque Nelly-Arcan, au Marché public de Lambton, à l’église de Stornoway, à la Maison du Granit, à l’église de Stratford, à celle de Sainte-Agnès de Lac-Mégantic et à celle de Saint-Romain.





Le 5 août, au Centre sportif Mégantic, il y avait une ambiance familiale créée par une participation improvisée d’enfants à deux courtes séances de chant-théâtre. Les voix plus professionnelles d’élèves du baryton Thomas Goodheart ajoutaient à ce premier contact des jeunes enfants aux chants d’opéra, bien interprétés par les artistes qui se sont fait connaître cette semaine-là, dont, entre autres, les sopranos Abigail Sprague, Eva Espinoza, Victoria Popritkin, Andrea Gilebarto, Grace Drummond, Allison Waskowiak, Rachel Rose et Calysta Jacobs, les tenors Robert Dakwar et Rocco Scarseletta et le chanteur basse Nicholas Jones.