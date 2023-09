Bingo à la télé et de retour en salle - Rémi Tremblay : Actualités Société

Mohamed Bouaddouch et Dominique Bilodeau misent sur le bingo pour garnir les coffres de la Maison La Cinquième Saison et faire de nombreux gagnants.

Après une pause estivale, la Fondation Maison La Cinquième Saison poursuit son télé-bingo sur Cogeco (Câble Axion) dès ce mercredi 6 septembre, 19h00, avec un lot de 5 000$ à remporter. Nouveauté, quatre jours plus tard, le dimanche 10 septembre, le bingo en salle est de retour à 19h à la cafétéria de la Polyvalente Montignac. Les deux formules au profit de la Maison La Cinquième Saison.

La directrice générale de la Maison, Dominique Bilodeau, mise beaucoup sur l’engouement entourant le bingo pour multiplier le nombre de gagnants et faire sonner la caisse enregistreuse de la maison de fin de vie.





La formule du télé-bingo est rentable, avec des ventes de cartes totalisant 173 000$ pour les 19 tirages effectués avant la pause. «Le plus intéressant c’est qu’ on a remis 44 000$ aux gagnants et aux détaillants entre le 15 février et le 21 juin dernier. Ce qui nous a rapporté un bénéfice de 113 000$», de préciser la directrice générale.





Manon Bisson continuera de tourner le boulier à l’antenne de Cogeco chaque semaine. Les cartes pour le tirage du 6 septembre sont déjà en vente depuis quelques jours chez les détaillants du territoire du Granit et du Haut-Saint-François.





Bingo en salle

La grande nouvelle pour les amateurs de bingo, et ils sont nombreux, c’est le retour en salle des soirées de bingo, sous licence de la Régie des loteries et courses du Québec. L’annonceur maison, André Fortin, criera les jeux pour une valeur en prix durant la soirée atteignant 1000$. Une cagnotte susceptible d’évoluer selon la participation. Deux rendez-vous par mois déjà affichés, les dimanches 10 et 24 septembre, ainsi que les 8 et 22 octobre. «Notre estimation, c’est une centaine de joueurs», estime le nouveau coordonnateur des événements et des communications depuis le 3 juillet, Mohamed Bouaddouch.





Tout ne qui est événements et financement tombe dans sa cour, intervient Dominique Bilodeau. «C’est le premier bingo qui se fait à Lac-Mégantic depuis 2013.»





Petit côté magique à ce retour-là, note-t-elle, «quelqu’un sur notre comité, Martine Nadeau, avait conservé le programme de la dernière session de bingo à la salle des AA. Notre premier bingo affichera le même programme.» Les cartes seront vendues à l’entrée, le soir du bingo. Les portes seront ouvertes à 18h30. Admission: 18 ans et plus.





«À la polyvalente, il y a plus d’espace, plus de stationnement, plus de salles de bain. Nous, on va prendre les gens qui vont venir. On pourrait avoir 500 personnes qui se présentent et on ne manquerait pas de cartes», expose Dominique.





Qui joue au bingo? Des personnes d’un certain âge? «À Thetford, il y a des gens de Lac-Mégantic qui montent jouer au bingo, lance-t-elle. Parmi ceux que je connais, ils ont la jeune cinquantaine. C’est une sortie; ils montent là-bas, soupent là-bas, ils ont du fun en gang ou en famille.» Alors, pourquoi pas maintenant se diriger vers Lac-Mégantic? «Il y a des personnes qui venaient avec leurs parents, il y a vingt ans; des personnes qui s’ennuient, il y a aussi les nostalgiques. Nous, on a réservé les quatre premières dates avec la Polyvalente, on va le savoir un mois à l’avance pour les prochaines dates. On veut vraiment valider l’engouement avant de s’investir trop profondément.»





À part Dominique et Mohamed, tout un comité de citoyens bénévoles veillent au grain. Parmi eux, Sylvain Guillette, Mario Morin, Martine Nadeau, Mélanie Bédard et André Fortin. «Les gens veulent jouer et ils en auront l’occasion! Le minimum que t’as à payer, c’est 12$, pour six cartes de neuf faces. Et tu fais ta soirée!»