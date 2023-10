Squatteurs gênants ou touristes payants?

Si la présence l’été dernier de véhicules récréatifs dans le stationnement de l’hôtel-de-ville de Lac-Mégantic, même de nuit, dérange certains citoyens, pas question pour autant que la Ville change d’approche à court terme, ni interdise cette occupation d’espace public au centre-ville. «C’est un choix délibéré qu’on a fait de les laisser s’installer là. À court terme, on n’a pas planifié changer», a répondu la mairesse Julie Morin au citoyen Paul Dostie, lors de la période de question de l’assemblée du conseil municipal du 19 septembre.

«Moi, je trouve que c’est anormal que des gens parquent dans un stationnement qui nous donne l’air d’un camping en plein centre-ville. Ça n’a pas d’allure. Si on veut donner l’image d’une ville écologique, c’est pas une très belle image!», notait le citoyen qui dit en avoir compté 14 unités une même soir. M. Dostie prenait la parole, disant souhaiter que la Ville adopte un règlement pour interdire ce genre de pratique.





«Ça dérange quand même certains citoyens. On en entend parler mais en même temps, je vais répondre clairement, est-ce qu’on a actuellement un projet de règlement pour interdire ça? Non.»





Le problème s’est présenté dans plusieurs régions du Québec pendant la pandémie de Covid-19. Lac-Mégantic n’y a pas échappé. «Ces gens-là arrivent, qu’on le veuille ou non! (Au début), ils s’installaient un peu n’importe où, à l’OTJ à l’accueil en haut (halte routière), ils sortaient la table et ça devenait ingérable.» La mairesse Morin opte pour l’accueil…. «Si on n’a pas un lieu qui est attractif, intéressant pour eux, ils ne viennent pas», disait-elle ce soir-là, en réaction à la suggestion du citoyen de diriger les campeurs vers le stationnement arrière du Centre sportif Mégantic. «Ils n’iront pas dans la cour du centre sportif , ils veulent être proches, ils veulent voir le lac.»





Peu importe si chaque véhicule récréatif peut prendre quatre espaces de stationnement, en longueur et en largeur, quand on déploie l’auvent et la table à manger, la remorque à bateau empiétant parfois sur la pelouse, pour la mairesse, mieux vaut bien les accueillir. «Il ne faut pas voir ça comme une compétition au camping Baie-des-Sables, il est plein, sold out! Ultimement, ces gens-là investissent aussi dans le centre-ville, dans les restos, dans les commerces… Il y a des villes qui décident de ne pas les recevoir. Ils leur disent, vous allez au Walmart, c’est tout! Nous, on a plutôt opté pour tenter de les accueillir, de structurer leur venue.» Le stationnement pour ces visiteurs est limité à une nuit seulement. «Les cadets de la SQ qu’on embauche vont les voir et en font partir plusieurs», admet Julie Morin. Une rencontre entre les membres de l’exécutif, dans les prochaines semaines, pourrait déborder sur des solutions à apporter pour rendre leur séjour plus acceptable de la part des citoyens. Peut-être une contribution volontaire, comme le font déjà d’autres villes en région touristique? «C’est quelque chose qu’on pourrait faire aussi», avance la mairesse.