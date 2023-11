De la poudre aux yeux !

Au dernier conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic, il a été présenté un plan de développement, dit respectueux de l’environnement, afin de développer le tourisme et l’économie dans la région. Étant propriétaire de 700 acres dans le secteur Baie des Sables, la Ville souhaite exploiter la station davantage. Il présente ce patrimoine naturel comme étant le poumon de la ville.

Au lendemain, le Conseil des maires de la MRC du Granit annonçait le dépôt à Transports Canada d’une demande de précisions sur le projet de la Voie de contournement ferroviaire (VC). Ils y ont voté à l’unanimité des études additionnelles sérieuses « sur le terrain » et surtout, indépendantes, de la ville de Mégantic et du gouvernement fédéral. L’équipe du volet environnemental de la MRC devait faire des études de terrain dans l’emprise ferroviaire future dans le but d’élaborer leur PMRHH. Ils ont conclu qu’il y a présence de 110 hectares de milieux humides sur les 136 hectares nécessaires à l’emprise. Ce calcul n’inclut pas les zones avoisinantes potentiellement impactées, ils supposent près de 44 hectares supplémentaires. Dans certains pays d’Europe, on jugerait cet acte comme étant un ÉCOCIDE!





Comment peut-on vouloir préserver le poumon gauche de la Ville, si l’on détruit volontairement le poumon droit?





Madame Morin semble n’avoir aucun problème à appuyer la destruction sauvage de l’environnement d’un côté du lac. Ils vantent leur projet BDS comme étant un must pour la santé de leurs citoyens, mais qu’en est-il de celle des gens de Nantes et de Frontenac qui subiront les travaux du projet de la VC, ainsi que ses dommages collatéraux imprévisibles et incalculables? Comme l’effet d’un champ de mines!





On prévoit une période de construction de 10 ans. Peut-on prévoir le potentiel de régénérescence naturelle de ces milieux? On surutilise déjà l’empreinte écologique et on va créditer sur celle de nos générations futures.





Bien que l’approximation du 110 + 44 hectares soit déjà monstrueuse, il est probablement sous-estimé car les milieux humides adjacents au tracé et aux tranchées profondes de 25m, seront certainement asséchés (au cours des 17 dernières années, on a détruit un total de 3,4 hectares dans la MRC au complet). Je n’exposerai pas ici les causes des risques de contaminations et pollutions des eaux souterraines et en circulation, mais il faut le mentionner également.





On parle beaucoup des déversements dans la rivière Chaudière (55 millions de litres d’eau par jour, confirmé par la firme de génie Englobe), mais on oublie les gros débits de 14 millions de litres d’eau par jour qui se déverseront dans le lac Mégantic de l’autre côté de la colline. Considérant la quantité d’eau qui devra s’adapter à son nouveau nid (déplacement d’un ruisseau sur un kilomètre), le drainage résultant de la fonte des neiges et des fortes pluies, à cela s’ajoutent les changements climatiques. Le surplus d’eau devra aller à quelque part! Alors qu’il n’y aura plus de milieux humides pour absorber cette eau! Ce surplus prévisible annonce des risques accrus d’inondation sur le rang 3, peut-être aussi sur le secteur Fatima, qui a déjà à son actif quelques évènements d’inondations par sa situation géographique et par d’anciens détournements de la rivière Chaudière. Lors de la consultation publique présentant les mesures d’atténuations des risques en lien avec les travaux de construction et d’utilisation, aucun plan de protection du cadre naturel ni de plan détaillé de la gestion des eaux pluviales n’a été présenté. Comment est-il possible de préserver le lac, si aucun plan n’est prévu pour la gestion du dénoyage de 55 millions de litres d’eau par jour?





Un des trois grands principes des PMRHH est d’assurer une gestion cohérente des bassins versants. Cela ne semble pas être une priorité pour les élus de Mégantic et madame Morin. Pourtant, ils souhaitent absolument protéger la Baie des Sables et élever la colline dans ce secteur. Quelle hypocrisie! Quelle absurdité! Quelle incohérence avec les valeurs dites prônées et leurs mandats!





Faut croire qu’il est plus facile de prévoir une quantité d’eau pluviale du côté de la plage pour minimiser l’érosion naturelle des berges, que de prévoir les conséquences d’une catastrophe secondaire à une activité humaine.





Comment parviendront-ils à conserver l’intégrité écologique du lac et son environnement si l’on détruit de manière irréversible et permanente son milieu humide? Pour le moment, ce que j’en comprends, c’est que la surface détruite par la construction de la VC est tellement grande, qu’il sera impossible de la remplacer sur le territoire, tel que le prévoit la loi sur la protection des milieux humides. La seule compensation prévue est financière. On ne parle pas de tenter d’éviter la perte, ni de la préserver, ni de la restaurer. Elle sera détruite complètement et compensée par de l’argent. À ce que je sache, l’argent, ça ne se boit pas, ça ne fait pas pousser des arbres et ça ne nourrira pas non plus la faune.





Bien qu’il faille considérer le plein potentiel de la Station Baie des Sables, est- ce réellement une priorité avec la catastrophe écologique annoncée? La Cop 15 de décembre 2022 s’est rassemblée à Montréal pour décréter l’urgence et l’importance de protéger la nature. Tous les membres de l’internationale ont voté pour un plan d’action de développement durable. Sommes-nous si arriérés en région pour accepter de détruire notre joyau naturel pour la croissance économique? Au profit de qui? Le CP?! NOUS sommes une magnifique région qui regorge de milieux naturels, toutes municipalités confondues. Il est temps de se demander qui on est! Que veut-on pour l’Avenir?





Maude Lambert