Sylvia Audet au fil des saisons - Claudia Collard : Culture Arts visuels

Les oeuvres de Sylvia Audet sont en exposition à la Galerie d’art du CSM jusqu’au 10 décembre. (Photo Claudia Collard)

Portée par un puissant désir d’authenticité, Sylvia Audet peint ce qu’elle ressent. Sa démarche s’articule autour de l’environnement; l’eau, l’éclosion, le chant des oiseaux… L’artiste, dont les oeuvres actuellement en exposition à la Galerie d’art du CSM s’échelonnent sur une cinquantaine d’années, est une créatrice d’atmosphères. «Je veux sensibiliser, immortaliser ce que je trouve beau. Lac-Mégantic c’est un paradis; je veux que tout le monde le voie.»

Intitulée Au fil des saisons… et des années!, l’exposition de Sylvia Audet est en montre jusqu’au 10 décembre. Ses toiles, dont plusieurs ont été primées jusqu’à l’international, captent des moments vécus par la nature à toutes les périodes de l’année. Une forme de rétrospective, bien que cette retraitée de l’enseignement n’ait pas pris sa retraite de l’art, une passion nourrie par un constant renouvellement.





Lorsqu’elle était étudiante, Sylvia créait surtout en fonction de ce qui lui était demandé. «C’était plus abstrait, mais il y avait déjà des indices d’eau au travers. Et comme je parlais souvent de ma région, on m’avait surnommée «la fille du lac».





Puis, «la fille du lac» a puisé à l’intérieur d’elle-même sa propre signature artistique .«Maintenant, je fais ce qui m’anime et me ressemble. Je m’amuse et je suis toujours en exploration. Aussitôt qu’un nouveau matériau arrive sur le marché, je l’achète et l’expérimente», partage celle chez qui les essais font partie du processus créatif.





L’artiste partage que son regard s’est affiné au fil du temps. «Je remarque plus les détails, ce qui est particulier. Je vois davantage les couleurs dans la neige, les ombres, les reflets lumineux… Je prends le temps de regarder comment l’effet naturel est produit. Je ne sais pas comment je vais réussir à le rendre sur une toile mais j’essaie jusqu’à ce que j’obtienne l’atmosphère recherchée.»





Les atmosphères de Sylvia Audet sont la réponse à son inquiétude pour l’avenir de la planète. «Je suis triste de ce qui se passe dans le monde. Je ne peux plus regarder les nouvelles; le cœur me vire à l’envers. Ça me révolte mais je ne veux pas montrer des choses détruites, je veux montrer le beau, la paix, ce calme qui nous remplit et que je vis chaque jour. La nature est illimitée en beauté. Suis-je à la hauteur de rendre toute cette beauté? Bien sûr que non. Et c’est là qu’est ma progression, c’est là qu’est mon défi.»