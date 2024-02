Des dérogations anti-sifflet ailleurs, mais pas ici!

Les municipalités de Farnham, Cowansville, Bromont et Sherbrooke, traversées par la ligne de chemin de fer du Centre du Maine et du Québec Canada Inc. ont toutes obtenu ou sont en attente d’une dérogation visant l’interdiction du sifflet ferroviaire sur les passages à niveau. Et quand donc Lac-Mégantic suivra le convoi, se demande la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic.

«Le bruit ferroviaire est reconnu comme un problème de santé publique affectant la santé des citoyens résidant près des voies ferrées. Il serait important que le sifflement de ces trains cesse le plus vite possible. Une question se pose, notre municipalité est-elle sensible à la santé de ses citoyens?», se demande son porte-parole Robert Bellefleur, alléguant que plusieurs pétitions en ce sens ont été déposées sans succès aux autorités de la Ville de Lac-Mégantic.





En juillet 2023, les élus de Bromont adoptent une résolution demandant l’interdiction du sifflet ferroviaire sur les sept passages à niveau situés sur son territoire. Bien que le sifflet soit un élément de sécurité exigé par le règlement d’exploitation ferroviaire, les élus de cette municipalité choisissent de réagir aux préoccupations de leurs citoyens en matière de pollution sonore et d’entamer les démarches nécessaires pour l’interdiction du sifflement de train sur son territoire, comme le permet le même règlement. Le sifflement de train perturbe de manière significative ses citoyens, fait valoir la Ville de Bromont.





À Cowansville, l’entente a été signée de longue date, selon les documents partagés par la Coalition. En 2011, deux ans avant la tragédie de Lac-Mégantic, la MMA (Montreal Maine & Atlantic Railway) avait signé une entente de non sifflement aux passages à niveau de cette municipalité, reconduite en 2016 par la compagnie de chemin de fer CMQR, moyennant une compensation financière de 850$ pour l’année 2016 et de 875,50$ pour l’année 2017.