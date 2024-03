Lunettes d’éclipse à tous les élèves des Hauts-Cantons - Rémi Tremblay : Actualités

À l’école de la Source de Nantes, les lunettes spéciales pour l’observation de l’éclipse totale du 8 avril sont déjà arrivées pour les 59 élèves de l’école. Le don d’un mécène. (Photo Rémi Tremblay)

D’ici la fin du mois de mars, les écoles du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons recevront des lunettes spéciales pour l’observation de l’éclipse solaire du 8 avril pour distribution à tous les élèves du primaire et du secondaire. «Une note pour les parents leur sera acheminée sous peu», indique la responsable des communications, Marie-Claude David. Un geste nécessaire, puisque la bande de totalité de l’éclipse traversera le territoire d’est en ouest, en milieu d’après-midi. Le mont Mégantic et la ville de Lac-Mégantic se situent sur la ligne de centralité, dans la bande de totalité de l’éclipse, qui sera complète entre 15h28 et 15h32. Journée pédagogique à inscrire au calendrier, a annoncé le CSS des Hauts-Cantons. Donc, pas d’école ce jour-là.

Mais, fermer les écoles le jour de l’éclipse totale du Soleil, le 8 avril, est-ce une bonne idée? Ce n’est pas ce que croit l’Association de l’enseignement des sciences et de la technologie (AESTQ) qui lance un sérieux cri d’alarme, selon La Presse, pour dénoncer la fermeture des écoles, cette journée-là. Une décision qui fait primer «l’ignorance» plutôt que la science, dit-on, et qui «prive injustement les élèves québécois d’une occasion éducative exceptionnelle», dénonce l’AESTQ.





«Regarder une éclipse solaire à l’œil nu, sans protection adéquate (lunettes certifiées), représente un risque pour la vue, même durant quelques secondes», poursuit-on. L’AESTQ estime qu’empêcher les jeunes de regarder l’éclipse solaire totale dans un contexte scolaire, «va à l’encontre des objectifs fondamentaux de l’éducation, qui visent à stimuler la curiosité, l’émerveillement et la découverte du monde qui nous entoure».





Le 28 février, en avant-midi, le réseau scolaire a reçu des orientations en provenance du ministère de l’Éducation. «Prioriser le maintien des écoles ouvertes en mettant en place les conditions pour assurer la sécurité des élèves et du personnel, et ce, tant dans le cadre de la prestation des services éducatifs que lors des autres activités qui peuvent s’y dérouler. Éviter la tenue d’activités extérieures pendant la période lors de laquelle se déroulera l’événement, soit de 14h11 à 16h45, mettre en place les conditions pour assurer un retour à la maison sécuritaire pour les élèves, en réaménageant, lorsque possible, les horaires de transport scolaire à l’extérieur de la période lors de laquelle se déroulera l’événement.»





Une alternative au maintien des activités régulières des écoles serait de déplacer une journée pédagogique déjà prévue au calendrier scolaire, en veillant à ce que cette mesure ne compromette pas l’offre de service prévue au plan de rattrapage mise en place au sein des milieux.





Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, encourage les écoles à rester ouvertes. «Il faut laisser aux centres de services scolaires et aux écoles le soin de s’ajuster. L’éclipse est totale à certains endroits du Québec et partielle à certains endroits. Même si on leur donnait des lunettes, on ne peut pas dire à un enfant de 5 ou 6 ans de ne pas regarder l’éclipse ou de garder ses lunettes. Qui va prendre cette responsabilité? Le chauffeur d’autobus? Ben, non», a poursuivi le ministre Drainville.





Le CSS de Beauce-Etchemin a choisi de garder ses écoles ouvertes et de prolonger l’horaire des classes jusqu’à 16h.





À Laval, plus de 35 000 lunettes qui ont été fournies gratuitement resteront inutilisées, le personnel enseignant s’étant vu interdire leur distribution aux élèves. Le CSS de Montréal a déjà annoncé que ses écoles demeureront ouvertes. Par l’entremise du Planétarium de Montréal, 95 000 paires de lunettes seront remises aux élèves.