Un éclairage respectueux du ciel étoilé - : Actualités Municipalité

Photo aérienne de Stratford qui illustre très bien l’impact de la conversion.

La Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, qui englobe les MRC du Granit et du Haut-Saint-François ainsi que la Ville de Sherbrooke, met en lumière le leadership des municipalités de Stratford, Lac-Drolet et Saint-Romain, dans la MRC du Granit, ainsi que celles de Saint-Isidore-de-Clifton et East Angus en matière d’éclairage extérieur respectueux du ciel étoilé, de l’environnement et de la santé.

Dans les dernières années, la municipalité de Stratford a procédé au remplacement de ses vieux luminaires par des appareils respectant les normes d’éclairage en place dans la Réserve de ciel étoilé. Stratford diminue non seulement son empreinte écologique nocturne, mais elle bénéficie aussi d’économies énergétiques et d’un éclairage de qualité grâce à la technologie aux DEL ambrées. «La Municipalité de Stratford veut que la protection et la mise en valeur de l’environnement deviennent une marque distinctive de notre milieu. Nous sommes donc heureux de contribuer à la préservation de l’une de nos plus belles richesses, le ciel étoilé», mentionne le maire Denis Lalumière.





Les municipalités de Lac-Drolet, Saint-Romain, East Angus et Saint-Isidore-de-Clifton ont également procédé à une conversion complète de leurs luminaires routiers pour des DEL ambrées, contribuant elles aussi à la diminution de l’éblouissement sur les routes et au respect de l’environnement nocturne. Plus de 800 luminaires aux DEL ambrées ont ainsi été installés, avec l’accompagnement de la Réserve de ciel étoilé.