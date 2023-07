À ceux qui parlent pareil…

Lorsque j’ai lu la lettre ouverte « Tout ce que nous ne pouvons pas dire… » (L’Écho du 30 juin 2023, page 4), je suis devenue immensément triste avec le sentiment que ce projet est trop opaque et que la communauté mériterait d’être mieux informée. Triste de toute cette incompréhension et de ce qu’est devenue la communauté ici. Cette lettre confirme le fait que cette voie de contournement ne fait que déchirer et diviser la population au lieu d’amener son rétablissement. Vous savez, beaucoup de ceux qui s’opposent à ce projet n’osent pas parler de peur de se faire insulter ou discréditer. Je les comprends, nous le vivons. Si la remarque sur le fait que certains savaient avant d’acheter s’adresse à Sylvain et moi, Sylvain a déposé une lettre officielle au BAPE prouvant le contraire. Le député François Jacques, lui, a eu la décence de bien vérifier et est venu s’excuser en disant que nous ne pouvions pas savoir. Lors des leçons sur l’argumentation en philosophie, j’ai appris que quand on a besoin de discréditer ou d’insulter les gens, c’est qu’on est à court d’arguments valables dans le débat d’idées. Nous nous assurons toujours d’appuyer nos contestations avec des publications et des arguments scientifiques en citant les sources, peut-être une déformation professionnelle de ma part.

Ça fait 31 ans que j’enseigne aux jeunes à faire attention à leur milieu de vie, à considérer les arbres, les milieux humides et surtout l’eau potable comme des ressources rares et précieuses qu’il faut absolument protéger. Comment puis-je me taire face à une catastrophe écologique incroyable et imminente? Tout est écrit noir sur blanc dans le rapport hydrologique d’Englobe et Golder que j’ai lu attentivement deux fois. Ils se fient que les gens ne vont pas le lire. Même que l’OTC a demandé plus d’études pour mieux identifier les risques même s’ils en identifient déjà pas mal. D’ailleurs, Dr Sébastien Raymond, docteur en hydrologie et en qualité de l’eau, ingénieur en environnement et professeur associé à l’INRS à Québec, en plus de relever les mêmes impacts souligne que dans plusieurs secteurs, les travaux de construction de cette voie se dérouleront directement dans la nappe phréatique avec des rabattements prévus de 23 m par endroits. Il estime que le rayon d’influence de ces travaux pourrait atteindre 1,2 km et affecter un très grand nombre de citoyens. De plus, il mentionne que les estimations ne prennent pas en considération les précipitations et les écoulements de surface, entraînant une augmentation de la contamination des eaux de surface et de la nappe phréatique. Il dit que les mesures d’atténuation ne sont que des mesures de suivis et non d’atténuation qui, selon lui, sont insuffisantes pour assurer un contrôle efficace des risques. D’ailleurs, Englobe recommande plusieurs investigations additionnelles pour évaluer et connaître les risques d’impacts réels. Dr Raymond soulève également qu’il y a des risques de tassement de sol qui vont être la cause de problèmes majeurs, notamment près de Tafisa, et pas limité à cet endroit, et viser les résidences à proximité. Étant donné les risques sur la santé de la population et l’environnement, il est d’avis que le tracé retenu n’apparaît pas viable et qu’il faut une réflexion globale sur un changement de tracé.





Une autre «pseudo » experte, comme vous dites, Dr Lucie Viau, psychiatre qui a pratiqué 29 ans à la Cité de la santé de Laval et qui a supervisé des équipes multidisciplinaires tant en psychiatrie spécialisée qu’en CLSC et auprès d’un groupe de médecine générale comprenant des psychologues et psychothérapeutes aguerris, a été particulièrement interpelée par le message véhiculé ici que le rétablissement de la population passe par le retrait du train du centre-ville. Elle n’est pas d’accord et est d’avis qu’une condition clinique du domaine du trouble de stress post-traumatique ne se rétablit pas par le retrait de l’élément traumatique au quotidien. Elle mentionne que cette voie de contournement aura des impacts morbides sur la santé et le bien-être des citoyens puisqu’elle consistera à un «remodèlement» supplémentaire de la communauté sous forme d’une perte sans procéder par un choix qui impliquerait correctement les citoyens dans le processus pour aller plus dans la rationalité que dans l’émotivité. Elle affirme qu’il serait dommage de créer un nouvel élément traumatique qui découlerait d’une opacité décisionnelle et un empressement à concrétiser le projet. Selon elle, la population voit l’empressement d’exproprier comme une exception incompréhensible appliquée comme si une dynamique d’urgence était priorisée afin de neutraliser une résistance au changement exprimée par une partie grandissante d’une population. Elle est d’avis qu’un investissement au niveau de la sécurité ferroviaire devrait être privilégiée au lieu de l’imposition d’une voie de contournement comme celle choisie afin de favoriser le rétablissement de la population. Elle demande aussi d’arrêter la sonnerie du train. D’ailleurs, suite à une journée d’information à Magog le 21 juin dernier sur ce sujet, nous sommes à même de constater que ceci est possible puisque des municipalités comme Saint-Basile-Le-Grand ont réussi avec la volonté politique à l’obtenir gratuitement et aucun accident ou incident n’est survenu depuis.





Savez-vous que le rang Pie XI sera fermé à la circulation automobile en plein milieu avec la voie ferrée dans la pente? Pour tous les citoyens habitant au nord de la 161, le temps de réponse pour les services d’urgence seront augmentés. Ce sera le centre-ville ou le rang 10 congestionné, s’il n’y a pas de très longs trains qui le bloquent.





En tant que communauté, il est primordial de considérer la non-acceptabilité sociale. Nantes et Frontenac ont quand même retiré publiquement leur appui à ce tracé ainsi que 92,5% de la population de Frontenac (référendum), 88,5% de celle de Nantes ainsi que 70,5% de celle de Lac-Mégantic. Les résultats de ces sondages scientifiques ont été validés par un statisticien indépendant, Dr Shawn Davidson Ph. D. et une 2e validation a été faite par la firme Marketing Léger inc. L’UPA du Québec, le SPFSQ, Eau-secours, le CREE et le FMPF appuient les opposants. D’autres groupes commencent aussi à se manifester contre ce projet politique non-appuyé par la science vue l’ampleur du désastre écologique et humain prévisible. Si vous voulez plus d’informations sur le projet, vous pouvez consulter le rapport de l’enquêteur, Me Julie Banville. Le rapport hydrologique d’Englobe et Golder est aussi éloquent. Pour ce qui est du rapport du BAPE, il n’est plus d’actualité puisque le projet n’est plus le même, les emprises ayant doublé et même quintuplé et la gare de triage n’y fait pas partie. Ce rapport recommande quand même de s’assurer de l’acceptabilité sociale. Il n’est pas trop tard pour se tenir la main, regarder dans la même direction et demander une voie de contournement plus acceptable et moins dévastatrice plutôt que de se diviser et de s’entre-déchirer plus. Nous le méritons après tout ce que nous avons vécu.





Josée Morin