Leadership, quand tu nous manques!

Pourquoi une très forte proportion de la population de cette magnifique région trouve le projet de voie de contournement ferroviaire de Lac Mégantic absolument inacceptable, voire absurde?

Ce n’est pas seulement parce que le nouveau tracé est moins sécuritaire que le tracé actuel. Ce n’est pas seulement à cause de la contamination probable de la nappe phréatique et des puits des citoyens. Ce n’est pas à cause du saccage environnemental à grande échelle des milieux humides. On peut parler ici d’un « écocide ». Ce n’est pas seulement à cause du coût pharaonique du tracé. On parle d’un projet qui approche le milliard de dollar, avant même la première pelletée de terre. Ce n’est pas seulement parce que l’Office des Transports du Canada (OTC) n’a pas donné son accord. Ce n’est pas seulement à cause de l’entente secrète avec le Canadien Pacifique. Ce n’est pas seulement, ce n’est pas, ce n’est pas… la liste pourrait être encore longue, mais j’arrête ici pour les arguments logiques.





Chacun de ces faits est une raison suffisante pour arrêter le projet avant que les dommages sociaux, économiques et environnementaux ne soient irréversibles.





C’est parce que le problème est purement POLITIQUE ! Et c’est au Premier Ministre Trudeau de mettre ses culottes et d’assurer le leadership et calmer le « pompon » de son ministre des transports ! Et de se demander : à qui profite le projet?





Tout le monde au Québec savait que le projet de troisième lien n’avait aucun sens. Quand le Premier Ministre Legault s’est enfin rendu à l’évidence, il a fait preuve d’un leadership fort et a arrêté le projet, contre vents et marée. C’est ce qu’on attend de nos politiciens. Il ne faut pas seulement être fort de la faiblesse de ses adversaires politiques. Il faut s’élever au-dessus de la mêlée et honorer la fonction de Premier Ministre.





Le projet à Lac Mégantic est aussi bancal que le troisième lien et les données qui s’accumulent depuis la promesse bien intentionnée de 2018 le confirment. Seul le Premier Ministre et son entourage semblent ne pas le voir encore et c’est le silence radio de la part du Premier Ministre Trudeau. À quand un leadership fort dans ce dossier? M. Trudeau, réveillez-vous! Bientôt il sera trop tard, et vous aurez commis un « écocide ».





Posez-vous la questions suivante: qui allez-vous vraiment aider en allant de l’avant avec le projet actuel ? En passant, le dixième anniversaire de la tragédie n’est pas un argument !





Ne vous inquiétez pas du non-respect de votre promesse électorale. Ce ne sera pas la première (réforme du système électoral, déficit modeste…). Mais dans le cas de celle-ci, ne pas respecter votre promesse sera pour le bien commun et non le bien de quelques individus, ou parti politique. Et on va vous louanger pour avoir fait preuve de leadership !





Il n’y a qu’une décision possible. Appelez votre ami François à Québec, il vous dira comment faire.





Alain Denis