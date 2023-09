Dégustez Mégantic: une virée qui goûte le ciel! - Claudia Collard : Actualités

Les producteurs et partenaires du circuit Dégustez Mégantic.

La toute première édition du circuit Dégustez Mégantic se tiendra les 30 septembre et 1er octobre. En tout, 16 producteurs et transformateurs de la région feront découvrir produits du terroir et saveurs locales à la population.

«C’est une occasion unique de vivre une expérience gustative authentique et conviviale, tout en soutenant l’économie locale et le développement durable», communique la directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Région de Mégantic, Amélie Isabel, au nom du comité organisateur.





L’idée d’un circuit en automobile plutôt que d’une réunion de l’ensemble des entreprises agroalimentaires au même endroit est né d’une volonté de créer de nouveaux réflexes de consommation, explique Mme Isabel. «La majeure partie des producteurs et transformateurs ont des boutiques à la ferme. On veut créer l’habitude d’aller chercher les produits directement chez les producteurs en créant une vitrine de qualité, mettant en lumière leur talent et leur passion. En plus, dans notre belle région, on a la Route des sommets qui enrichit encore plus l’expérience.»





L’annonce de cette première édition se déroulait à la Ferme Deça Deci de Marston. Pour son propriétaire, Sylvain Denoual, ce projet apporte un soutien tangible aux entreprises comme la sienne. «Ici, on ne fait pas juste élever des animaux. Quand on est producteur /transformateur, on doit faire notre commercialisation en plus des autres tâches. C’est avec enthousiasme qu’on a choisi de participer à l’événement, né d’une volonté locale de mettre en valeur les transformateurs et les producteurs de la région.»