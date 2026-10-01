À vos marques, prêts, votez !

À moins d’une semaine du scrutin provincial, les candidats de Mégantic ne baissent pas la cadence afin de rallier un maximum d’électeurs sous leur bannière.





Dans le but d’offrir à la population une dernière occasion de se familiariser avec les candidats, l’Écho de Frontenac résume trois priorités des candidats des cinq principaux partis politiques du Québec.





Jimmy Gagnon, du Parti conservateur

Premier dans les sondages en date du 29 octobre, l’entrepreneur Jimmy Gagnon a bien l’intention de contribuer à l’objectif de son chef de faire entrer douze députés à l’Assemblée nationale.



« Le PCQ est là pour essayer de simplifier la vie de toutes les classes. Le moule normal, on l’essaie depuis 100 ans, puis on dirait que la situation empire. Alors on a besoin d’un changement radical. » « Le PCQ est là pour essayer de simplifier la vie de toutes les classes. Le moule normal, on l’essaie depuis 100 ans, puis on dirait que la situation empire. Alors on a besoin d’un changement radical. » Les trois priorités identifiées par M. Gagnon s’il est élu sont le maintien des services offerts à l’hôpital, la transparence du projet de voie de contournement et l’élimination de la surréglementation de divers secteurs.





Debbie Fennety, du Parti québécois

À l’échelle du Québec, le PQ est au sommet des prévisions électorales. Debbie Fennety est quant à elle un petit point de pourcentage derrière le candidat conservateur et espère que les Méganticois se rallieront à elle.



« Le PQ a bâti une équipe qui est extrêmement solide. Nous sommes prêts à vous représenter à partir du 5 octobre », indique avec confiance celle qui occupe actuellement la direction générale d’un CPE. « Le PQ a bâti une équipe qui est extrêmement solide. Nous sommes prêts à vous représenter à partir du 5 octobre », indique avec confiance celle qui occupe actuellement la direction générale d’un CPE. Si elle est élue, la péquiste prévoit s’occuper en priorité de l’accessibilité des services de proximité, dont fait partie le département d’obstétrique. Elle souhaite également s’attaquer à l’enjeu du coût de la vie et miser sur les secteurs agroalimentaire et forestier.





François Jacques, de la CAQ

L’actuel député de la circonscription de Mégantic se situe au troisième rang des prévisions de vote. Ses deux mandats d’expérience dans le monde politique aux côtés de la CAQ constituent selon lui un atout majeur.



« Ça fait huit ans que je suis sur le terrain et que je travaille pour les besoins spécifiques de la population. Pour apporter leurs problématiques à Québec, et ramener des solutions sur le terrain », partage François Jacques. « Ça fait huit ans que je suis sur le terrain et que je travaille pour les besoins spécifiques de la population. Pour apporter leurs problématiques à Québec, et ramener des solutions sur le terrain », partage François Jacques. Si la population lui confie un troisième mandat, le caquiste indique qu’il sécurisera l’ensemble des services du centre hospitalier. Il s’occupera aussi des gens affectés par la voie de contournement, en plus de veiller à la « redynamisation de l’ensemble des milieux », en tablant entre autres sur les commerces de proximité.





Sylvain Houle, du Parti libéral du Québec

Celui qui a travaillé plusieurs années à la Direction de la protection de la jeunesse est actuellement au quatrième rang des sondages de prévisions électorales.



Selon Sylvain Houle, le PLQ est la seule option qui tienne la route pour le Québec. « Les autres options sont quasi désastreuses », croit le candidat. Selon Sylvain Houle, le PLQ est la seule option qui tienne la route pour le Québec. « Les autres options sont quasi désastreuses », croit le candidat. Si la population jette son dévolu sur sa candidature, M. Houle prévoit veiller à la pérennisation des services d’obstétrique, s’occuper des enjeux vécus par les agriculteurs et renforcer le tissu social des communautés de sa circonscription.





Marilyn Ouellet, de Québec solidaire

Les sondages placent Marilyn Ouellet au cinquième rang des intentions de vote. Il s’agit de la deuxième campagne électorale menée par la solidaire qui travaille dans le milieu communautaire.

Si elle est élue, la candidate orange veillera au maintien des services hospitaliers de proximité et s’attaquera à la crise du logement. Si elle est élue, la candidate orange veillera au maintien des services hospitaliers de proximité et s’attaquera à la crise du logement. Puisque l’environnement fait aussi partie de ses priorités, elle indique que QS souhaite la tenue d’un nouveau BAPE rigoureux sur le projet de la voie de contournement, afin « qu’on ait une assurance hors de tout doute que les nappes phréatiques ne seront pas touchées ».





Encore indécis? La majorité des candidats de la circonscription de Mégantic se présenteront ce jeudi 1er octobre à la salle des Chevaliers de Colomb afin de participer à une rencontre électorale débutant à 18h30.



L’objectif de cette soirée – organisée par le Comité de participation citoyenne du Granit, la Constellation du Granit/ISO-Famille du Granit et la CDC du Granit – est d’offrir aux électeurs une ultime chance d’en apprendre davantage sur les candidats pour lesquels ils devront voter le 5 octobre.