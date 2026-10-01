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À vos marques, prêts, votez !
À moins d’une semaine du scrutin provincial, les candidats de Mégantic ne baissent pas la cadence afin de rallier un maximum d’électeurs sous leur bannière.
Jimmy Gagnon, du Parti conservateur
« Le PCQ est là pour essayer de simplifier la vie de toutes les classes. Le moule normal, on l’essaie depuis 100 ans, puis on dirait que la situation empire. Alors on a besoin d’un changement radical. »
Les trois priorités identifiées par M. Gagnon s’il est élu sont le maintien des services offerts à l’hôpital, la transparence du projet de voie de contournement et l’élimination de la surréglementation de divers secteurs.
Debbie Fennety, du Parti québécois
« Le PQ a bâti une équipe qui est extrêmement solide. Nous sommes prêts à vous représenter à partir du 5 octobre », indique avec confiance celle qui occupe actuellement la direction générale d’un CPE.
Si elle est élue, la péquiste prévoit s’occuper en priorité de l’accessibilité des services de proximité, dont fait partie le département d’obstétrique. Elle souhaite également s’attaquer à l’enjeu du coût de la vie et miser sur les secteurs agroalimentaire et forestier.
François Jacques, de la CAQ
« Ça fait huit ans que je suis sur le terrain et que je travaille pour les besoins spécifiques de la population. Pour apporter leurs problématiques à Québec, et ramener des solutions sur le terrain », partage François Jacques.
Si la population lui confie un troisième mandat, le caquiste indique qu’il sécurisera l’ensemble des services du centre hospitalier. Il s’occupera aussi des gens affectés par la voie de contournement, en plus de veiller à la « redynamisation de l’ensemble des milieux », en tablant entre autres sur les commerces de proximité.
Sylvain Houle, du Parti libéral du Québec
Selon Sylvain Houle, le PLQ est la seule option qui tienne la route pour le Québec. « Les autres options sont quasi désastreuses », croit le candidat.
Si la population jette son dévolu sur sa candidature, M. Houle prévoit veiller à la pérennisation des services d’obstétrique, s’occuper des enjeux vécus par les agriculteurs et renforcer le tissu social des communautés de sa circonscription.
Marilyn Ouellet, de Québec solidaire
Les sondages placent Marilyn Ouellet au cinquième rang des intentions de vote. Il s’agit de la deuxième campagne électorale menée par la solidaire qui travaille dans le milieu communautaire.
Si elle est élue, la candidate orange veillera au maintien des services hospitaliers de proximité et s’attaquera à la crise du logement.
Puisque l’environnement fait aussi partie de ses priorités, elle indique que QS souhaite la tenue d’un nouveau BAPE rigoureux sur le projet de la voie de contournement, afin « qu’on ait une assurance hors de tout doute que les nappes phréatiques ne seront pas touchées ».
Encore indécis?La majorité des candidats de la circonscription de Mégantic se présenteront ce jeudi 1er octobre à la salle des Chevaliers de Colomb afin de participer à une rencontre électorale débutant à 18h30.
L’objectif de cette soirée – organisée par le Comité de participation citoyenne du Granit, la Constellation du Granit/ISO-Famille du Granit et la CDC du Granit – est d’offrir aux électeurs une ultime chance d’en apprendre davantage sur les candidats pour lesquels ils devront voter le 5 octobre.
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