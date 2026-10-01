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Les éoliennes sur la route

Denis Lord
Denis Lord 1 octobre 2026
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Les éoliennes sur la route - Denis Lord : Actualités

La livraison des composantes géantes des éoliennes du parc éolien ­Haute-Chaudière débute la semaine du 21 septembre et devrait durer approximativement 65 jours. Chacune des 20 éoliennes nécessitera 12 camions. Le lieu d’entreposage temporaire est sur le chemin du mont ­Round ­Top. Les pales, les nacelles et les génératrices arriveront du ­Nord par la 204 tandis que les tours arriveront de la 161. Le transport aura lieu du lundi au vendredi de 5 h à 16 h. Les transporteurs ont l’obligation d’utiliser des escortes privées ou des policiers, d’installer de la signalisation et d’accorder la priorité aux voitures d’urgence. (Photo ­Courtoisie)

La livraison des composantes géantes des éoliennes du parc éolien Haute-Chaudière débute la semaine du 21 septembre et devrait durer approximativement 65 jours.


Chacune des 20 éoliennes nécessitera 12 camions.

Le lieu d’entreposage temporaire est sur le chemin du mont Round Top. Les pales, les nacelles et les génératrices arriveront du Nord par la 204 tandis que les tours arriveront de la 161.

Le transport aura lieu du lundi au vendredi de 5 h à 16 h. Les transporteurs ont l’obligation d’utiliser des escortes privées ou des policiers, d’installer de la signalisation et d’accorder la priorité aux voitures d’urgence.

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