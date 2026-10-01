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Une filière « méganticoise » s’illustre chez les Cantonniers de Magog
Damien Roy, James Baillargeon, Jessy Baillargeon et Dérek Rivière composent 20 % de l'alignement des Cantonniers de Magog M18 AAA. (Photo Le Reflet du Lac – Patrick Trudeau)
Le hockey mineur de Lac-Mégantic sera bien représenté cette saison dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec alors que quatre de ses anciens joueurs porteront l’uniforme des Cantonniers de Magog.
« C’est certain qu’en tant que vétéran, mon rôle est de donner l’exemple aux plus jeunes. J’aime jouer physique, mais je veux aussi contribuer à l’offensive », a indiqué celui qui se trouvait sur la liste des blessés pour quelques semaines, au moment d’écrire ces lignes.
Malgré un gabarit diamétralement opposé (5’06 et 150 lb), le défenseur Dérek Rivière est loin de passer inaperçu et il est déjà parmi les favoris de la foule magogoise. Il a d’ailleurs amassé cinq points en six rencontres jusqu’à maintenant depuis le début de la saison.
Doté d’une bonne vision du jeu, l’athlète de 15 ans est également réputé pour sa mobilité et sa facilité à relancer l’attaque. « Il devrait nous donner un bon coup de main sur notre jeu de puissance », estime l’entraîneur-chef des Cantonniers, Samuel Collard.
Encore des jumeauxPour une troisième saison consécutive, les Cantonniers compteront des jumeaux au sein de leur alignement. Cette fois, ce sont les frères Jessy et James Baillargeon qui occuperont ce rôle.
Âgés de 15 ans, ils sont originaires de Nantes et affichent un gabarit de 5’11 et quelque 150 lb. « Jessy est un attaquant qui est bon dans toutes les facettes du jeu, alors que James est un défenseur solide et fiable », a vanté le pilote des Cantonniers.
« Ils me font penser aux jumeaux Fréchette (Ludovic et William) qui nous ont rendu de fiers services la saison dernière », a comparé Samuel Collard sur un ton élogieux.
À noter que tous ces joueurs, à l’exception de Damien Roy, seront éligibles à une deuxième saison dans la Ligue M18 AAA l’an prochain.
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