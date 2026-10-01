Volume 97 no 38 - 2 octobre 2026 : L'Écho de Frontenac : Journal en ligne

Les journaux
en ligne
Se connecter
S'abonner
François Jacques
  • Accueil
  • Sports
  • Une filière « méganticoise » s’illustre chez les ­Cantonniers de ­Magog

Actualités

Billet

Clin d'oeil

Culture

Opinion

Sports

Archives
Sports

Une filière « méganticoise » s’illustre chez les ­Cantonniers de ­Magog

1 octobre 2026
Ajouter au favoris
Athlétisme Baseball Basketball Biathlon Course Cyclisme Football Golf Gymnastique Hockey Judo Karaté Le Turmel (Junior) Le Turmel (Senior) Les Athlétiques Les Béliers Les Mousquetaires Natation Patinage artistique Soccer Tennis Triathlon Turmel volley-ball
Une filière « méganticoise » s’illustre chez les ­Cantonniers de ­Magog - : Sports

Damien Roy, James Baillargeon, Jessy Baillargeon et Dérek Rivière composent 20 % de l'alignement des Cantonniers de Magog M18 AAA. (Photo Le Reflet du Lac – Patrick Trudeau)

Le hockey mineur de ­Lac-Mégantic sera bien représenté cette saison dans la ­Ligue de développement du hockey ­M18 ­AAA du ­Québec alors que quatre de ses anciens joueurs porteront l’uniforme des ­Cantonniers de ­Magog.


Cette filière « méganticoise » – qui représente 20 % de l’alignement – sera dominée par le vétéran ­Damien ­Roy, un imposant attaquant (6’02 et plus de 200 lb) de 16 ans qui entame une deuxième saison avec la formation magogoise. L’athlète de ­Frontenac a aussi été sélectionné en quatrième ronde par le ­Drakkar de ­Baie-Comeau, lors du plus récent repêchage de la ­LHJMQ.

« C’est certain qu’en tant que vétéran, mon rôle est de donner l’exemple aux plus jeunes. J’aime jouer physique, mais je veux aussi contribuer à l’offensive », a indiqué celui qui se trouvait sur la liste des blessés pour quelques semaines, au moment d’écrire ces lignes.

Malgré un gabarit diamétralement opposé (5’06 et 150 lb), le défenseur ­Dérek ­Rivière est loin de passer inaperçu et il est déjà parmi les favoris de la foule magogoise. Il a d’ailleurs amassé cinq points en six rencontres jusqu’à maintenant depuis le début de la saison.

Doté d’une bonne vision du jeu, l’athlète de 15 ans est également réputé pour sa mobilité et sa facilité à relancer l’attaque. « ­Il devrait nous donner un bon coup de main sur notre jeu de puissance », estime l’­entraîneur-chef des ­Cantonniers, ­Samuel ­Collard.

Encore des jumeaux

Pour une troisième saison consécutive, les ­Cantonniers compteront des jumeaux au sein de leur alignement. Cette fois, ce sont les frères ­Jessy et ­James ­Baillargeon qui occuperont ce rôle.

Âgés de 15 ans, ils sont originaires de ­Nantes et affichent un gabarit de 5’11 et quelque 150 lb. « ­Jessy est un attaquant qui est bon dans toutes les facettes du jeu, alors que ­James est un défenseur solide et fiable », a vanté le pilote des ­Cantonniers.

« ­Ils me font penser aux jumeaux ­Fréchette (Ludovic et ­William) qui nous ont rendu de fiers services la saison dernière », a comparé ­Samuel ­Collard sur un ton élogieux.

À noter que tous ces joueurs, à l’exception de ­Damien ­Roy, seront éligibles à une deuxième saison dans la ­Ligue ­M18 ­AAA l’an prochain.


Un texte de Patrick Trudeau, Le Reflet du Lac

Pour réagir, Connectez vous Pour réagir, Connectez vous

À lire aussi

  • Le combat de Mia Guénette : exclue de ses stages en soins infirmiers en raison de sa grossesse
    Actualités

    Le combat de Mia Guénette : exclue de ses stages en soins infirmiers en raison de sa grossesse

    Adèle St-Jacques / 1 octobre 2026
  • Le tournoi de la relève rapporte plus de 7000 $ aux clubs de la région
    Sports

    Le tournoi de la relève rapporte plus de 7000 $ aux clubs de la région

    Adèle St-Jacques / 1 octobre 2026
  • Le hockey senior est de retour
    Sports

    Le hockey senior est de retour

    Adèle St-Jacques / 1 octobre 2026
  • Les éoliennes sur la route
    Actualités

    Les éoliennes sur la route

    Denis Lord / 1 octobre 2026
  • Bienvenue à Lac-Mégantic
    Actualités

    Bienvenue à Lac-Mégantic

    Denis Lord / 30 septembre 2026
Identifiez-vous pour commenter Identifiez-vous pour commenter

0 commentaire

Équipement Lapierre
Les plus lus
  1. Le combat de Mia Guénette : exclue de ses stages en soins infirmiers en raison de sa grossesse
  2. Le tournoi de la relève rapporte plus de 7000 $ aux clubs de la région
  3. Une filière « méganticoise » s’illustre chez les ­Cantonniers de ­Magog
  4. Le hockey senior est de retour
  5. Une pétition en appui aux immigrantes victimes de violence familiale
  6. Les éoliennes sur la route
  7. Bienvenue à Lac-Mégantic
RÉDACTRICE EN CHEF
Outiller les aînés face aux fraudes financières
Adèle St-Jacques Adèle St-Jacques
JOURNALISTE
Journée de la culture : Martyrs et scies mécaniques
Denis Lord Denis Lord
Opinion
Paroles aux lecteurs
Recherche d'emplois - Lac-Mégantic
  1. Intervenant(e) clinique - Aubergiste de nuit
    Stratford
  2. Plusieurs postes disponibles
    Lac-Mégantic
  3. Plusieurs postes disponibles
    Saint-Ludger
  4. Transporteur classe 3
    Lac-Mégantic
  5. Siège disponible
    Secteur Lac-Mégantic
Visitez nos recettes
Saumon aux olives et aux champignons
Répertoire des entreprises
Histoire en photos
Souvenir en photos
Souvenir en photos
Équipement Lapierre
Retour haut de page

Copyright © 2020 L'Écho de Frontenac
5040, boul. des Vétérans
Lac-Mégantic (Qc)
G6B 2G5
819 583-1630


Conception et design : L'Écho de Frontenac
Intégration et programmation : LogiACTION