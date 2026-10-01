Damien Roy, James Baillargeon, Jessy Baillargeon et Dérek Rivière composent 20 % de l'alignement des Cantonniers de Magog M18 AAA. (Photo Le Reflet du Lac – Patrick Trudeau)

Le hockey mineur de ­Lac-Mégantic sera bien représenté cette saison dans la ­Ligue de développement du hockey ­M18 ­AAA du ­Québec alors que quatre de ses anciens joueurs porteront l’uniforme des ­Cantonniers de ­Magog.

Cette filière « méganticoise » – qui représente 20 % de l’alignement – sera dominée par le vétéran ­Damien ­Roy, un imposant attaquant (6’02 et plus de 200 lb) de 16 ans qui entame une deuxième saison avec la formation magogoise. L’athlète de ­Frontenac a aussi été sélectionné en quatrième ronde par le ­Drakkar de ­Baie-Comeau, lors du plus récent repêchage de la ­LHJMQ.

« C’est certain qu’en tant que vétéran, mon rôle est de donner l’exemple aux plus jeunes. J’aime jouer physique, mais je veux aussi contribuer à l’offensive », a indiqué celui qui se trouvait sur la liste des blessés pour quelques semaines, au moment d’écrire ces lignes.

Malgré un gabarit diamétralement opposé (5’06 et 150 lb), le défenseur ­Dérek ­Rivière est loin de passer inaperçu et il est déjà parmi les favoris de la foule magogoise. Il a d’ailleurs amassé cinq points en six rencontres jusqu’à maintenant depuis le début de la saison.

Doté d’une bonne vision du jeu, l’athlète de 15 ans est également réputé pour sa mobilité et sa facilité à relancer l’attaque. « ­Il devrait nous donner un bon coup de main sur notre jeu de puissance », estime l’­entraîneur-chef des ­Cantonniers, ­Samuel ­Collard.

Encore des jumeaux

Pour une troisième saison consécutive, les ­Cantonniers compteront des jumeaux au sein de leur alignement. Cette fois, ce sont les frères ­Jessy et ­James ­Baillargeon qui occuperont ce rôle.

Âgés de 15 ans, ils sont originaires de ­Nantes et affichent un gabarit de 5’11 et quelque 150 lb. « ­Jessy est un attaquant qui est bon dans toutes les facettes du jeu, alors que ­James est un défenseur solide et fiable », a vanté le pilote des ­Cantonniers.

« ­Ils me font penser aux jumeaux ­Fréchette (Ludovic et ­William) qui nous ont rendu de fiers services la saison dernière », a comparé ­Samuel ­Collard sur un ton élogieux.

À noter que tous ces joueurs, à l’exception de ­Damien ­Roy, seront éligibles à une deuxième saison dans la ­Ligue ­M18 ­AAA l’an prochain.