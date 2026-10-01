Volume 97 no 38 - 2 octobre 2026 : L'Ã‰cho de Frontenac : Journal en ligne

Les journaux
en ligne
Se connecter
S'abonner
FranÃ§ois Jacques

ActualitÃ©s

Billet

Clin d'oeil

Culture

Opinion

Sports

Archives
ActualitÃ©s

Une pÃ©tition en appui aux immigrantes victimes de violence familiale

1 octobre 2026
Ajouter au favoris
Agriculture CommunautÃ© Dossiers Ã‰conomie Ã‰ducation Environnement Ã‰vÃ©nements Faits divers Immobilier Justice MunicipalitÃ© Politique Portrait SantÃ© ScÃ¨ne judiciaire SÃ©curitÃ© ferroviaire SociÃ©tÃ© Tourisme et loisirs Voirie Voyages
Une pÃ©tition en appui aux immigrantes victimes de violence familiale - : ActualitÃ©s

Depuis le mois de mars, le dÃ©putÃ© Luc Berthold dÃ©nonce la situation et multiplie les dÃ©marches afin de faire Ã©voluer lâ€™approche fÃ©dÃ©rale. (Photo Courtoisie)

Le dÃ©putÃ© de Â­MÃ©ganticâ€“Lâ€™Ã‰rableâ€“LotbiniÃ¨re, Â­Luc Â­Berthold, parraine une pÃ©tition demandant Ã  la ministre de lâ€™Immigration, des Â­RÃ©fugiÃ©s et de la Â­CitoyennetÃ© du Â­Canada (IRCC) de revoir les critÃ¨res du permis de sÃ©jour temporaire destinÃ© aux victimes de violence familiale.


La pÃ©tition Â­E-7755, initiÃ©e par Â­Marie Â­Therrien du regroupement des maisons dâ€™hÃ©bergement pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale du territoire Â­MÃ©gantic-lâ€™Ã‰rable, fait suite au dossier dâ€™une ressortissante Ã©trangÃ¨re victime de violence conjugale.

Comme le permis de travail de cette femme â€“ qui restera sous le couvert de lâ€™anonymat pour des raisons de sÃ©curitÃ© â€“ Ã©tait liÃ© Ã  son mari et quâ€™elle a divorcÃ©, elle nâ€™a plus le droit de travailler au Â­Canada et elle pourrait Ãªtre expulsÃ©e du pays.

Selon un communiquÃ© du dÃ©putÃ© conservateur diffusÃ© le 16 septembre dernier, le Â­Canada doit revoir les critÃ¨res permettant aux victimes de violence familiale de bÃ©nÃ©ficier dâ€™un permis de sÃ©jour temporaire.

Â«â€‰Â­Une victime ne devrait pas Ãªtre pÃ©nalisÃ©e parce quâ€™elle a rÃ©ussi Ã  quitter son agresseur, affirme Â­Luc Â­Berthold. La violence ne sâ€™arrÃªte pas nÃ©cessairement au moment de la sÃ©paration. Elle peut se poursuivre, notamment sous forme de violence Â­post-sÃ©parationâ€‰Â».

Simplification et accÃ©lÃ©ration

La pÃ©tition demande donc Ã  la ministre Â­Lena Â­Metlege Â­Diab de revoir les critÃ¨res dâ€™admissibilitÃ© du permis afin de mieux protÃ©ger les victimes pendant et aprÃ¨s leur relation avec un conjoint violent. Elle demande Ã©galement de simplifier et dâ€™accÃ©lÃ©rer les dÃ©marches pour permettre aux victimes dâ€™obtenir plus rapidement la protection dont elles ont besoin.

Â«â€‰Â­Lorsquâ€™une femme rÃ©ussit Ã  sortir dâ€™une relation violente, notre systÃ¨me doit Ãªtre lÃ  pour lâ€™aider Ã  avancer, pas pour lui mettre de nouveaux obstacles. Je demande Ã  la ministre dâ€™agir afin que les rÃ¨gles tiennent davantage compte de la rÃ©alitÃ© vÃ©cue par ces femmes et leurs enfantsâ€‰Â», affirme Â­Luc Â­Berthold.

Le dÃ©putÃ© de Â­MÃ©ganticâ€“Lâ€™Ã‰rableâ€“LotbiniÃ¨re souligne que la dame dont il est question vit depuis plus dâ€™un an dans une ressource pour femmes victimes de violence avec son enfant. Â«â€‰Â­Elle ne demande pas de traitement de faveur, juste de pouvoir gagner sa vie pendant les procÃ©dures normales dâ€™immigrationâ€‰Â», dÃ©nonce monsieur Â­Berthold.

En date du 22 septembre, la pÃ©tition Â­E-7755 a rÃ©coltÃ© 172 signatures.

Pour rÃ©agir, Connectez vous Pour rÃ©agir, Connectez vous

Ã€ lire aussi

  • Le combat de Mia GuÃ©nette : exclue de ses stages en soins infirmiers en raison de sa grossesse
    ActualitÃ©s

    Le combat de Mia GuÃ©nette : exclue de ses stages en soins infirmiers en raison de sa grossesse

    AdÃ¨le St-Jacques / 1 octobre 2026
  • Le tournoi de la relÃ¨ve rapporte plus de 7000â€‰$ aux clubs de la rÃ©gion
    Sports

    Le tournoi de la relÃ¨ve rapporte plus de 7000â€‰$ aux clubs de la rÃ©gion

    AdÃ¨le St-Jacques / 1 octobre 2026
  • Le hockey senior est de retour
    Sports

    Le hockey senior est de retour

    AdÃ¨le St-Jacques / 1 octobre 2026
  • Les Ã©oliennes sur la route
    ActualitÃ©s

    Les Ã©oliennes sur la route

    Denis Lord / 1 octobre 2026
  • Bienvenue Ã  Lac-MÃ©gantic
    ActualitÃ©s

    Bienvenue Ã  Lac-MÃ©gantic

    Denis Lord / 30 septembre 2026
Identifiez-vous pour commenter Identifiez-vous pour commenter

0 commentaire

Ã‰quipement Lapierre
Les plus lus
  1. Le combat de Mia GuÃ©nette : exclue de ses stages en soins infirmiers en raison de sa grossesse
  2. Le tournoi de la relÃ¨ve rapporte plus de 7000â€‰$ aux clubs de la rÃ©gion
  3. Une filiÃ¨re Â«â€‰mÃ©ganticoiseâ€‰Â» sâ€™illustre chez les Â­Cantonniers de Â­Magog
  4. Le hockey senior est de retour
  5. Une pÃ©tition en appui aux immigrantes victimes de violence familiale
  6. Les Ã©oliennes sur la route
  7. Bienvenue Ã  Lac-MÃ©gantic
RÃ‰DACTRICE EN CHEF
Outiller les aÃ®nÃ©s face aux fraudes financiÃ¨res
AdÃ¨le St-Jacques AdÃ¨le St-Jacques
JOURNALISTE
JournÃ©e de la culture : Martyrs et scies mÃ©caniques
Denis Lord Denis Lord
Opinion
Paroles aux lecteurs
Recherche d'emplois - Lac-MÃ©gantic
  1. Intervenant(e) clinique - Aubergiste de nuit
    Stratford
  2. Plusieurs postes disponibles
    Lac-MÃ©gantic
  3. Plusieurs postes disponibles
    Saint-Ludger
  4. Transporteur classe 3
    Lac-MÃ©gantic
  5. SiÃ¨ge disponible
    Secteur Lac-MÃ©gantic
Visitez nos recettes
Bavarois express au chocolat
RÃ©pertoire des entreprises
Histoire en photos
Souvenir en photos
Souvenir en photos
Ã‰quipement Lapierre
Retour haut de page

Copyright Â© 2020 L'Ã‰cho de Frontenac
5040, boul. des VÃ©tÃ©rans
Lac-MÃ©gantic (Qc)
G6B 2G5
819 583-1630


Conception et design : L'Ã‰cho de Frontenac
IntÃ©gration et programmation : LogiACTION