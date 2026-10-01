Une pÃ©tition en appui aux immigrantes victimes de violence familiale - : ActualitÃ©s

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Une pÃ©tition en appui aux immigrantes victimes de violence familiale
Depuis le mois de mars, le dÃ©putÃ© Luc Berthold dÃ©nonce la situation et multiplie les dÃ©marches afin de faire Ã©voluer lâ€™approche fÃ©dÃ©rale. (Photo Courtoisie)
Le dÃ©putÃ© de ÂMÃ©ganticâ€“Lâ€™Ã‰rableâ€“LotbiniÃ¨re, ÂLuc ÂBerthold, parraine une pÃ©tition demandant Ã la ministre de lâ€™Immigration, des ÂRÃ©fugiÃ©s et de la ÂCitoyennetÃ© du ÂCanada (IRCC) de revoir les critÃ¨res du permis de sÃ©jour temporaire destinÃ© aux victimes de violence familiale.
Comme le permis de travail de cette femme â€“ qui restera sous le couvert de lâ€™anonymat pour des raisons de sÃ©curitÃ© â€“ Ã©tait liÃ© Ã son mari et quâ€™elle a divorcÃ©, elle nâ€™a plus le droit de travailler au ÂCanada et elle pourrait Ãªtre expulsÃ©e du pays.
Selon un communiquÃ© du dÃ©putÃ© conservateur diffusÃ© le 16 septembre dernier, le ÂCanada doit revoir les critÃ¨res permettant aux victimes de violence familiale de bÃ©nÃ©ficier dâ€™un permis de sÃ©jour temporaire.
Â«â€‰ÂUne victime ne devrait pas Ãªtre pÃ©nalisÃ©e parce quâ€™elle a rÃ©ussi Ã quitter son agresseur, affirme ÂLuc ÂBerthold. La violence ne sâ€™arrÃªte pas nÃ©cessairement au moment de la sÃ©paration. Elle peut se poursuivre, notamment sous forme de violence Âpost-sÃ©parationâ€‰Â».
Simplification et accÃ©lÃ©rationLa pÃ©tition demande donc Ã la ministre ÂLena ÂMetlege ÂDiab de revoir les critÃ¨res dâ€™admissibilitÃ© du permis afin de mieux protÃ©ger les victimes pendant et aprÃ¨s leur relation avec un conjoint violent. Elle demande Ã©galement de simplifier et dâ€™accÃ©lÃ©rer les dÃ©marches pour permettre aux victimes dâ€™obtenir plus rapidement la protection dont elles ont besoin.
Â«â€‰ÂLorsquâ€™une femme rÃ©ussit Ã sortir dâ€™une relation violente, notre systÃ¨me doit Ãªtre lÃ pour lâ€™aider Ã avancer, pas pour lui mettre de nouveaux obstacles. Je demande Ã la ministre dâ€™agir afin que les rÃ¨gles tiennent davantage compte de la rÃ©alitÃ© vÃ©cue par ces femmes et leurs enfantsâ€‰Â», affirme ÂLuc ÂBerthold.
Le dÃ©putÃ© de ÂMÃ©ganticâ€“Lâ€™Ã‰rableâ€“LotbiniÃ¨re souligne que la dame dont il est question vit depuis plus dâ€™un an dans une ressource pour femmes victimes de violence avec son enfant. Â«â€‰ÂElle ne demande pas de traitement de faveur, juste de pouvoir gagner sa vie pendant les procÃ©dures normales dâ€™immigrationâ€‰Â», dÃ©nonce monsieur ÂBerthold.
En date du 22 septembre, la pÃ©tition ÂE-7755 a rÃ©coltÃ© 172 signatures.
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