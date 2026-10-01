Le hockey senior est de retour - Adèle St-Jacques : Sports

L’année dernière, le ­Sauro avait remporté la coupe lors d’une finale très serrée l’opposant au ­Dynamik de ­Coaticook. (Photo - Éric ­Bolduc, ­Fokus ­Création)

Champion de la ligue l’année dernière, le ­Sauro senior de ­Lac-Mégantic s’apprête à entamer une nouvelle saison.

Pour son premier match de la saison régulière, l’équipe méganticoise se rendra à ­St-Cyrille pour affronter ­Le ­Maçonnerie ­Lauzière. Le match aura lieu le 25 septembre, à 20 h 30.

La première partie à domicile aura quant à elle lieu le 2 octobre prochain, également à 20 h 30. Elle opposera l’équipe locale aux ­Cobras de ­Princeville.

Du côté des juniors, deux matchs ­hors-concours auront lieu durant le ­week-end, tous deux contre le ­Percotec de ­Coleraine. La première joute se disputera à l’étranger le vendredi 25 septembre à 20 h 30, alors que la deuxième aura lieu à domicile le 26 septembre à 20 h.