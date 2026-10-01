Le hockey senior est de retour - Adèle St-Jacques : Sports

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Le hockey senior est de retour
L’année dernière, le Sauro avait remporté la coupe lors d’une finale très serrée l’opposant au Dynamik de Coaticook. (Photo - Éric Bolduc, Fokus Création)
Champion de la ligue l’année dernière, le Sauro senior de Lac-Mégantic s’apprête à entamer une nouvelle saison.
La première partie à domicile aura quant à elle lieu le 2 octobre prochain, également à 20 h 30. Elle opposera l’équipe locale aux Cobras de Princeville.
Du côté des juniors, deux matchs hors-concours auront lieu durant le week-end, tous deux contre le Percotec de Coleraine. La première joute se disputera à l’étranger le vendredi 25 septembre à 20 h 30, alors que la deuxième aura lieu à domicile le 26 septembre à 20 h.
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