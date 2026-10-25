Cartes ­Proximité : un succès pour le ­Marché public ­Mégantic et 23 familles d’ici - Adèle St-Jacques : Actualités

Le Marché public Mégantic tiendra son dernier événement de la saison estivale 2026 ce vendredi 16 octobre, de 16 h à 19 h. (Photo Courtoisie)

Lancé au début de la saison estivale 2026, le projet des ­Cartes ­Proximité du ­Marché public ­Mégantic affiche un bilan des plus encourageants, incitant l’équipe de la coopérative de solidarité à faire perdurer l’initiative.

Cette année, 23 foyers de la région ont bénéficié du projet. Ils se sont partagé une enveloppe de 9 000 $, entièrement destinée à l’achat d’aliments auprès des producteurs participants.

« ­Depuis le début du programme, les familles viennent régulièrement au marché pour utiliser leurs cartes et se procurer des produits frais et locaux. Les participants soulignent notamment la simplicité d’utilisation de la carte, la qualité des produits et le plaisir de découvrir le marché », partage fièrement la coordonnatrice du ­Marché public ­Mégantic, ­Stéphanie ­Girardeau.

« ­Le caractère discret et confidentiel du programme est également très apprécié : les familles peuvent utiliser leur carte sans se sentir étiquetées », ­ajoute-t-elle.

Bien plus qu’une aide alimentaire

Plusieurs foyers participants ne fréquentaient peu ou pas le marché auparavant. Au fil des semaines, leur visite est devenue une nouvelle habitude.

« C’est probablement l’un des plus beaux effets du projet. Des gens qui n’étaient pas nécessairement des habitués reviennent maintenant semaine après semaine et créent des liens avec nos producteurs », indique ­Mme ­Girardeau.

En plus d’aider de nombreuses familles dans le besoin, les ­Cartes ­Proximité soutiennent également l’économie locale, puisque l’ensemble de l’argent injecté dans le programme revient directement dans les poches des producteurs et transformateurs participants.

« ­Les ­Cartes ­Proximité représentent exactement le type de projet que nous souhaitons développer : une initiative qui soutient nos producteurs, rend les aliments locaux plus accessibles et crée des liens dans notre communauté », soutient avec conviction ­Sabrina ­Dubé, présidente du ­Marché public ­Mégantic.

Faire grandir le projet en 2027

Devant les résultats de cette première édition, le ­Marché public ­Mégantic souhaite poursuivre et faire grandir le projet en 2027.

« ­Cette première expérience doit servir de tremplin pour la suite. Le ­Système alimentaire territorial est fier de collaborer au projet et nous travaillons avec les différents partenaires à mettre en place une structure qui permettra aux ­Cartes ­Proximité de s’inscrire dans le temps », confirme ­Isabelle ­Couturier, productrice et coordonnatrice du comité de pilotage du système alimentaire territorial du ­Granit.

L’équipe du ­Marché public invite les citoyens, organisations et entreprises qui souhaitent soutenir le projet à acheter des ­Cartes ­Proximité en écrivant à ­Stéphanie ­Girardeau à [email protected].

Une contribution de 30 $ permet par exemple de recevoir une carte de 20 $, alors que les 10 $ supplémentaires serviront à soutenir le programme destiné aux familles.

Pour ­Noël 2026, le ­Marché incite également les entreprises et organisations de la région à prendre part à sa campagne « ­Parrainer une famille d’ici », une initiative qui combine reconnaissance, solidarité et achat local.

« ­Que vous souhaitiez remercier vos employés, gâter vos clients, souligner la fidélité de précieux collaborateurs ou simplement poser un geste concret dans votre communauté, les ­Cartes ­Proximité vous permettent d’offrir un cadeau local qui a du sens ! », croit la coopérative de solidarité.