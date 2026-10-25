Cartes ­Proximité : un succès pour le ­Marché public ­Mégantic et 23 familles d’ici - Adèle St-Jacques : Actualités

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Cartes Proximité : un succès pour le Marché public Mégantic et 23 familles d’ici
Le Marché public Mégantic tiendra son dernier événement de la saison estivale 2026 ce vendredi 16 octobre, de 16 h à 19 h. (Photo Courtoisie)
Lancé au début de la saison estivale 2026, le projet des Cartes Proximité du Marché public Mégantic affiche un bilan des plus encourageants, incitant l’équipe de la coopérative de solidarité à faire perdurer l’initiative.
« Depuis le début du programme, les familles viennent régulièrement au marché pour utiliser leurs cartes et se procurer des produits frais et locaux. Les participants soulignent notamment la simplicité d’utilisation de la carte, la qualité des produits et le plaisir de découvrir le marché », partage fièrement la coordonnatrice du Marché public Mégantic, Stéphanie Girardeau.
« Le caractère discret et confidentiel du programme est également très apprécié : les familles peuvent utiliser leur carte sans se sentir étiquetées », ajoute-t-elle.
Bien plus qu’une aide alimentairePlusieurs foyers participants ne fréquentaient peu ou pas le marché auparavant. Au fil des semaines, leur visite est devenue une nouvelle habitude.
« C’est probablement l’un des plus beaux effets du projet. Des gens qui n’étaient pas nécessairement des habitués reviennent maintenant semaine après semaine et créent des liens avec nos producteurs », indique Mme Girardeau.
En plus d’aider de nombreuses familles dans le besoin, les Cartes Proximité soutiennent également l’économie locale, puisque l’ensemble de l’argent injecté dans le programme revient directement dans les poches des producteurs et transformateurs participants.
« Les Cartes Proximité représentent exactement le type de projet que nous souhaitons développer : une initiative qui soutient nos producteurs, rend les aliments locaux plus accessibles et crée des liens dans notre communauté », soutient avec conviction Sabrina Dubé, présidente du Marché public Mégantic.
Faire grandir le projet en 2027Devant les résultats de cette première édition, le Marché public Mégantic souhaite poursuivre et faire grandir le projet en 2027.
« Cette première expérience doit servir de tremplin pour la suite. Le Système alimentaire territorial est fier de collaborer au projet et nous travaillons avec les différents partenaires à mettre en place une structure qui permettra aux Cartes Proximité de s’inscrire dans le temps », confirme Isabelle Couturier, productrice et coordonnatrice du comité de pilotage du système alimentaire territorial du Granit.
L’équipe du Marché public invite les citoyens, organisations et entreprises qui souhaitent soutenir le projet à acheter des Cartes Proximité en écrivant à Stéphanie Girardeau à [email protected].
Une contribution de 30 $ permet par exemple de recevoir une carte de 20 $, alors que les 10 $ supplémentaires serviront à soutenir le programme destiné aux familles.
Pour Noël 2026, le Marché incite également les entreprises et organisations de la région à prendre part à sa campagne « Parrainer une famille d’ici », une initiative qui combine reconnaissance, solidarité et achat local.
« Que vous souhaitiez remercier vos employés, gâter vos clients, souligner la fidélité de précieux collaborateurs ou simplement poser un geste concret dans votre communauté, les Cartes Proximité vous permettent d’offrir un cadeau local qui a du sens ! », croit la coopérative de solidarité.
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